Fondurile de pensii facultative au depășit 6,2 miliarde lei în active

La sfârșitul lunii iunie 2025, fondurile de pensii facultative gestionate în cadrul Pilonului III cumulau active totale de 6,26 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 17,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform celor mai recente date furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Această evoluție pozitivă reflectă o consolidare continuă a sistemului de economisire voluntară pentru pensie, dar și un interes mai ridicat al populației față de planurile de economisire pe termen lung. ASF notează în raportul său că „cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, ceea ce indică o orientare strategică a fondurilor către piața internă și o expunere scăzută la riscurile valutare.

În luna mai 2025, valoarea totală a contribuțiilor virate în aceste fonduri s-a ridicat la 76 milioane de lei. În medie, fiecare contribuabil a depus în contul său de pensie facultativă suma de 167 de lei. Deși nu sunt sume foarte mari, contribuțiile regulate și beneficiile fiscale aferente acestui tip de economisire contribuie la formarea unui capital important pe termen lung.

În ceea ce privește structura portofoliilor de investiții ale fondurilor, cea mai mare parte a activelor – aproximativ 64,7%, echivalentul a 4,04 miliarde de lei – a fost plasată în titluri de stat, considerate investiții sigure și cu un risc scăzut.

Acțiunile ocupă locul al doilea în structura activelor, cu o valoare de 1,6 miliarde de lei (25,6%), în timp ce fondurile de investiții dețin o pondere de 3,5%, adică 217,17 milioane de lei.

Potrivit datelor centralizate de ASF, numărul total al participanților înscriși în fondurile de pensii facultative a ajuns, în iunie 2025, la 912.931 de persoane. Aceste cifre reflectă o încredere în creștere a populației în acest sistem alternativ de economisire.

La nivelul Pilonului III sunt active mai multe fonduri, printre care: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.