La sfârșitul lunii iunie 2025, valoarea totală a activelor gestionate de fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) a atins suma de 170,8 miliarde de lei, marcând o creștere semnificativă de 19% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Informațiile provin din datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), instituția responsabilă cu monitorizarea acestui sector financiar.

Investițiile realizate de aceste fonduri au fost concentrate în mare parte în instrumente financiare românești. Potrivit ASF, aproximativ 93% din totalul activelor sunt plasate în România, o mare parte fiind denominate în moneda națională, leul. Cea mai importantă categorie de plasamente este reprezentată de titlurile de stat, dar fondurile de pensii au investit și în acțiuni listate la Bursa de Valori București, precum și în alte instrumente financiare locale.

În ceea ce privește contribuțiile lunare, în luna iunie a anului curent au fost colectate sume în valoare de 1,93 miliarde lei, ceea ce reflectă o contribuție medie de 431 lei per participant. Aceste date subliniază rolul tot mai important pe care Pilonul II îl joacă în sistemul de economisire pentru pensie din România.

Distribuția activelor arată o preferință evidentă pentru titlurile de stat, care reprezentau la finalul lunii iunie 2025 aproximativ 66,3% din total (echivalentul a 113,34 miliarde de lei). Acțiunile listate pe piața de capital românească dețineau o pondere de 23,7%, cu o valoare totală de 40,44 miliarde de lei, în timp ce obligațiunile corporative însumau 6,83 miliarde de lei, adică 4% din portofoliul total.

Numărul total al participanților înscriși în sistemul fondurilor de pensii private obligatorii a ajuns la 8.383.408 persoane în iunie 2025, un indicator al încrederii sporite în acest mecanism de economisire pe termen lung. În prezent, în Pilonul II sunt active șapte fonduri de pensii administrate privat: NN, BCR, BRD, AZT Viitorul tău, Vital, Aripi și Metropolitan Life.