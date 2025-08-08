Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) este bucuroasă că s-a făcut un proiect de lege care stabilește cum vor fi plătite pensiile private și că acest subiect a atras mult interes din partea oamenilor. Legea a fost scrisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și a fost discutată cu experți din OCDE, ca parte din procesul prin care România vrea să devină membră.

APAPR a trimis și ea propuneri de modificare în perioada în care proiectul a fost în dezbatere publică.

Această lege este ultima piesă lipsă din sistemul pensiilor private. Ea trebuia să fie gata de acum 16 ani, odată cu înființarea Pilonului 2 (pensii private obligatorii). Proiectul de lege se inspiră din cele mai bune exemple din țările dezvoltate ale Uniunii Europene și OCDE și are reguli clare și corecte despre cum se vor plăti pensiile private.

Scopul principal al legii este ca cei aproximativ 9 milioane de români care contribuie la Pilonul 2 și Pilonul 3 (pensii private facultative) să primească, pe lângă pensia de stat (Pilonul 1), un venit în plus care să dureze cât mai mult timp.

Noua lege de plată aduce o serie de avantaje pentru români, față de situația de provizorat din prezent:

Sumele acumulate vor continua să fie investite și să producă randamente investitionale, atât în cazul fondurilor de retrageri programate, cât și în cazul celor de anuități viagere. În prezent, retragerea programată pe maximum 5 ani, prevăzută de normele ASF, nu permite continuarea investirii sumelor după deschiderea plăților eșalonate;

Reducerea riscurilor investitionale și a volatilității, întrucât fondurile de retrageri programate vor putea investi doar în instrumente cu venit fix și risc scăzut;

Obținerea unui venit suplimentar pe o perioada îndelungată, corespunzătoare rolului inerent al unui sistem de pensii, cu menținerea unei flexibilități în linie cu practica altor state cu sisteme similare: atât retragerea la început a 25% din suma totală acumulată, cât și posibilitatea suplimentării pensiei private cu sume din alte surse de economisire (ex: folosirea unor conturi de economii sau depozite bancare);

Un tratament fiscal mai avantajos decât retragerea integrală a sumei sau retragerile pe perioade de până la 5 ani, întrucât suma implicită pentru fondurile de retragere programată este previzionată la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, sub pragul de 3.000 de lei de la care se aplica impozitul pe venit și CASS.

Echilibru între rolul social – asigurarea unui venit minim egal cu indemnizația socială pentru pensionari – și flexibilitatea oferită participanților cu acumulări mai mari, care pot beneficia de pensii mai mari, cu acoperirea unei perioade minime de plată de 10 ani.

Este important de spus că banii adunați în Pilonul 2 și Pilonul 3 de pensii rămân în continuare proprietatea celor care contribuie sau a moștenitorilor lor, iar proiectul noii legi nu schimbă acest drept.

APAPR anunță că în august 2025 s-a atins un moment important: plățile totale făcute din pensiile private au trecut de 1 miliard de euro. Concret:

Aproximativ 4,2 miliarde de lei au fost plătiți către 250.000 de persoane din Pilonul II (obligatoriu);

Aproximativ 890 de milioane de lei au fost plătiți către 97.000 de persoane din Pilonul III (facultativ).

Cum tot mai mulți români încep să primească bani din pensiile private, este clar că avem nevoie de o lege modernă și clară pentru această etapă, așa cum au și țările dezvoltate.