Agrafa de birou, patentată în 1899 de Johan Vaaler, este atât de simplă încât designul ei a rămas neschimbat până azi. Deși era un simplu fir de metal răsucit, invenția a devenit indispensabilă. Astăzi, agrafa rămâne unul dintre cele mai folosite obiecte din birouri, școli și locuințe.

În timpul ocupației naziste, norvegienii o purtau la rever ca simbol al unității și rezistenței.

Curiozitatea este că, deși Vaaler a inventat-o, cel mai popular model de agrafă, cunoscut azi, a fost perfecționat ulterior în Marea Britanie.

Povestea Post-it-ului începe în 1968, când Spencer Silver, un cercetător de la 3M, a descoperit un adeziv slab care nu și-a găsit imediat utilitatea. Deși Spencer Silver a inventat-o din greșeală, colegul său Art Fry l-a folosit prima dată pentru a fixa semne de carte.

Post-it-urile au apărut oficial în 1980 și au devenit imediat populare. Astăzi, ele sunt nelipsite din birouri și au fost adaptate în sute de forme și culori, de la simple bilețele la aplicații digitale pe telefon.

O curiozitate simpatică este aceea că în 2010, o echipă de artiști din Franța a „îmbrăcat” o clădire de birouri doar în Post-it-uri colorate, transformând ferestrele în opere de artă pixelată.

Stick-ul USB a apărut la începutul anilor 2000, fiind dezvoltat de mai multe companii, printre care IBM și M-Systems. Primele stick-uri USB aveau doar 8 MB, dar păreau uriașe față de dischete. Astăzi, există stick-uri cu până la 2 TB. Chiar și cele mai mici rămân indispensabile pentru studenți, profesioniști și companii.

O curiozitate interesantă este că unele companii produc stick-uri în forme amuzante, de la chei de mașină până la figurine de desene animate, transformându-le din simple obiecte tehnice în accesorii cool.

Prima telecomandă fără fir a fost inventată în 1955 și se numea „Lazy Bones”. La început funcționa pe bază de ultrasunete, iar câinii din casă reacționau adesea la sunetele emise.

Odată cu popularizarea televizoarelor, telecomanda a devenit sinonimă cu relaxarea și confortul. Însă, de-a lungul timpului, a evoluat de la un simplu dispozitiv pentru schimbat canale la un gadget care controlează aproape orice aparat din casă.

Curiozitatea este că, odată cu apariția telecomenzilor, a apărut și termenul „channel surfing”, adică obiceiul de a sări rapid de la un canal la altul.

Codul de bare a fost inventat de Norman Joseph Woodland și Bernard Silver în 1952, dar a intrat în uz abia în anii ’70. În 1974, prima scanare a unui cod de bare a fost făcută pe un pachet de gumă Wrigley’s. Pachetul respectiv se află acum într-un muzeu din Ohio.

Invenția a revoluționat comerțul, făcând posibilă scanarea rapidă a produselor și gestionarea eficientă a stocurilor. Astăzi, codul de bare este prezent pe aproape orice produs de pe rafturile magazinelor, fiind un limbaj universal al comerțului.

Un fapt mai puțin cunoscut este că există și un „Cod de bare al produselor din spațiu”. Mai exact, NASA a folosit coduri speciale pentru a urmări echipamentele trimise pe Stația Spațială Internațională.

Primele încercări de a crea fermoarul au fost făcute de Whitcomb Judson în 1893, dar modelul său era complicat și greu de folosit. Fermoarul a fost ulterior perfecționat de Gideon Sundback, un inginer de origine suedeză, în 1913. În Primul Război Mondial a fost folosit la uniforme și bocanci, iar după aceea a cucerit lumea modei.

Curiozitatea este că, atunci când fermoarul a apărut pe fustele femeilor în anii ’30, a fost promovat ca un accesoriu care „salvează căsniciile”, pentru că îmbrăcarea devenea mult mai rapidă.

Banda adezivă a fost inventată în 1930 de Richard Drew, un cercetător de la compania 3M. Aceasta a fost folosită la început pentru vopsirea mașinilor. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, scotch-ul a fost folosit pentru a repara echipamente militare, inclusiv geamuri de avion crăpate.

Publicul larg a descoperit rapid utilitatea ei în gospodărie, iar scotch-ul a devenit sinonim cu improvizația și reparațiile rapide. Astăzi există zeci de tipuri de benzi adezive, de la cele transparente până la versiunile industriale, dar toate își au originea în aceeași invenție simplă.

Curiozitatea este că, în 2005, oamenii de știință de la Caltech au descoperit că, atunci când este desfăcută în vid, banda adezivă emite raze X.