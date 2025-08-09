Aplicarea contribuției CASS asupra indemnizațiilor foștilor deținuți politici și ale urmașilor acestora a stârnit critici dure din partea senatorului AUR Petrișor Peiu. Parlamentarul consideră că aceste sume au un caracter moral și juridic, reprezentând o compensație pentru suferințele îndurate sub regimul comunist, și nu ar trebui tratate ca venituri obișnuite. Demersul său, transmis printr-o scrisoare deschisă către președinte și premier, solicită modificarea urgentă a legislației pentru eliminarea acestei contribuții.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a transmis o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, prin care solicită eliminarea completă a contribuției CASS din indemnizațiile acordate foștilor deținuți politici și urmașilor lor.

El invocă prevederile Decretului-Lege nr. 118/1990, considerând că aceste sume reprezintă o compensație morală și juridică, nu un venit obișnuit supus taxării.

Noua măsură fiscală a intrat în vigoare odată cu Legea 141/2025, aplicabilă din 1 august 2025. Aceasta prevede reținerea contribuției de asigurări sociale de sănătate din indemnizațiile speciale acordate persoanelor persecutate politic.

În memoriul citat de senator, unul dintre urmașii celor persecutați politic subliniază:

„Asemenea sume nu pot fi tratate ca sau , deoarece nu rezultă dintr-o contribuție financiară la sistemul public de asigurări, ci dintr-o obligație morală și istorică a statului român”, se spune într-un memoriu circulat de către unul dintre urmașii celor persecutați politic, citat de senator.

Textul continuă cu explicația că scopul indemnizației este repararea parțială a unei nedreptăți, iar reținerea CASS „înseamnă, în fapt, diminuarea compensației morale recunoscute prin lege”.

În memoriul citat de Petrișor Peiu se arată că indemnizația are rolul de a repara parțial o nedreptate, iar reținerea CASS asupra acesteia diminuează compensația morală recunoscută prin lege. Autorii documentului consideră incorect ca statul, care recunoaște suferințele trecutului, să recupereze o parte din reparație printr-un mecanism fiscal lipsit de proporționalitate.

Ei subliniază că beneficiarii nu sunt, de regulă, în afara sistemului contributiv, având în multe cazuri alte venituri pentru care achită deja CASS. În acest context, aplicarea suplimentară a contribuției este văzută ca nejustificată și disproporționată, reprezentând o dublă povară fiscală pentru victimele regimurilor abuzive.

„Scopul indemnizației este de a repara parțial o nedreptate. Reținerea unei contribuții de asigurări sociale de sănătate asupra acestei indemnizații înseamnă, în fapt, diminuarea compensației morale recunoscute prin lege. Este profund incorect ca statul care recunoaște suferințele trecutului să recupereze o parte din reparație printr-un instrument fiscal lipsit de proporționalitate și sens. Este important de menționat că beneficiarii acestor indemnizații nu sunt, în mod obișnuit, în afara sistemului contributiv. În cele mai multe cazuri, persoana care primește indemnizația reparatorie are și alte venituri – pensii contributive, salarii sau activități independente – la care deja achită CASS conform legii. În acest context, aplicarea suplimentară a CASS asupra unei indemnizații cu caracter moral este nejustificată și profund disproporționată. Este inacceptabil ca victimele recunoscute ale regimurilor abuzive să fie supuse unei duble poveri fiscale”, se mai spune în memoriul citat de Petrișor Peiu.

Peiu amintește că, în decembrie 2018, existau 33.485 de beneficiari ai Decretului-Lege 118/1990, iar statul plătea anual aproximativ 36 de milioane de lei. După extinderea drepturilor, în 2019, către urmași și soții supraviețuitori, cheltuiala a crescut la 57 de milioane de lei.

„Probabil că astăzi nu mai supraviețuiesc prea mulți dintre cei 33 485 de foști deținuți politici din 2018, deci sumele cheltuite de stat sunt mai mici decât cheltuiala din 2018-2019. Prin aplicarea CASS acestor compensații de ordin moral statul încasează, poate, în jur de 5-6 milioane de lei pe care îi injectează în sistemul sanitar, sistem la care nenumărați concetățeni ai noștri, mult mai bine remunerați, nu contribuie deloc, ocolind legislația în vigoare”, susține senatorul.

Senatorul critică și faptul că aceeași coaliție care impune CASS asupra compensațiilor morale pregătește restituirea tuturor beneficiilor fostului președinte Traian Băsescu.

„Înțeleg că este o decizie în acest sens a Curții Constituționale, dar, stimați conducători ai statului nostru, Traian Băsescu este un colaborator dovedit al fostei Securități. Există o hotărâre judecătorească definitivă și cât se poate de clară care spune acest lucru”, a afirmat Peiu.

În finalul scrisorii, senatorul solicită direct președintelui și premierului corectarea acestei situații: