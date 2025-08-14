Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat că PSD susține corectarea erorii privind aplicarea CASS la indemnizația de creștere a copilului pentru mamele aflate în această perioadă și taxarea cu CASS a veteranilor de război.

El a spus că partidul face apel la partenerii de coaliție să înțeleagă aceste probleme și să fie de acord cu soluționarea lor, precizând că, dacă acest lucru nu se întâmplă, PSD va redacta în cel mai scurt timp un proiect de lege pe care îl va depune în parlament pentru rezolvarea situațiilor respective.

„11.300 de lei lunar din taxarea veteranilor de război cu CASS! În contextul discuțiilor publice referitoare la Pachetul 2 de măsuri, PSD susține repararea erorii cu aplicarea CASS la ICC (indemnizația de creștere a copilului) pentru mamele gravide, care sunt în perioada de creștere a copilului, precum și taxarea cu CASS a veteranilor de război. Facem apel la partenerii de coaliție să înțeleagă aceaste aspecte și să fie de acord cu rezolvarea lor. Dacă nu, în cel mai scurt timp, vom redacta un proiect de lege pe care îl vom depune în parlament pentru rezolvarea acestor situații”, a scris social-democratul, joi, pe contul său de Facebook.

Excepțiile de la plata contribuției rămân însă numeroase și includ:

persoanele cu afecțiuni oncologice

pacienții cu handicap

gravidele și proaspetele mame

pensionarii cu pensii sub 3.000 lei

deținuții și arestații preventiv

copiii și tinerii sub 26 de ani aflați în sistemul de învățământ sau protecție socială

doctoranzii cu contract de studii

victimele traficului de persoane pentru maximum 12 luni

voluntarii serviciilor de urgență

și donatorii de celule stem hematopoetice pentru 10 ani de la donare

Această modificare este parte a unui pachet legislativ mai larg, aplicat etapizat în august și septembrie 2025, care vizează reducerea excepțiilor de la plata CASS și ajustarea contribuțiilor la realitatea economică actuală.

De altfel, Patriarhia Română a reacționat la informațiile eronate apărute în spațiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie 2025, a calității de persoană asigurată în sistemul de sănătate de către preoți și personalul monahal.

Patriarhia Română ne arată că aceste informații sunt „false” deoarece preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție.