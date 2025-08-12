Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, revine în spațiul public cu o propunere care vizează schimbarea sistemului fiscal din România. Pe contul său de Facebook, Budăi susține că introducerea unui impozit progresiv ar putea aduce la bugetul de stat venituri suplimentare de aproximativ 59 de miliarde de lei anual.

Această idee nu este nouă pentru fostul oficial, care săptămâna trecută a exprimat opinii similare privind necesitatea unei reforme fiscale.

În opinia lui Budăi, modelul actual de impozitare, bazat pe cota unică de 10%, este învechit și depășit, mai ales că în majoritatea țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană, precum Germania, Franța, Luxemburg, Belgia sau Italia, impozitul progresiv este aplicat cu succes.

El critică ferm poziția partidelor de dreapta din România, care refuză să renunțe la cota unică, în ciuda faptului că acest sistem ar menține poveri fiscale disproportionate asupra unor categorii vulnerabile, precum pensionarii, mamele care își cresc copiii, femeile gravide sau veteranii de război.

Fostul ministru explică că, potrivit unei analize realizate de EUROMOD pentru Comisia Europeană, o creștere cu doar două puncte procentuale a impozitului pe veniturile peste medie ar genera venituri suplimentare semnificative la buget.

Mai mult, această modificare ar permite o reducere a altor taxe: TVA ar putea scădea de la 21% la 19%, impozitul pe dividende de la 16% la 10%, iar contribuțiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) nu ar mai fi aplicate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.

„În toate țările dezvoltate din Uniunea Europeană (Germania, Franța, Luxemburg, Belgia, Austria, Malta, Italia etc) se aplică cu succes impozitarea progresivă, în România, partidele de dreapta se încăpățânează să mențină cota unică și iau câte 100-200 de lei de la seniori, de la mame care își cresc copiii, de la gravide sau lăuze care își cresc copiii și de la veteranii de război. Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan. În scenariul prezentat de EUROMOD, în analiza sa pentru Comisia Europeană, cu o creștere de 2 puncte procentuale la cei cu venituri peste medie s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior. Deci, plătești un 12% la venit, dar nu mai plătești TVA de 21%, ci de 19%, nu mai plătești impozit pe dividende de 16% ci de 10%, nu mai plătești CASS la pensiile de peste 3.000 de lei”, a afirmat Budăi.

În plus, Budăi atrage atenția asupra efectelor negative pe care le are cota unică asupra societății românești, afirmând că aceasta accentuează inegalitățile economice, sporind vulnerabilitatea celor mai săraci în timp ce favorizează acumularea de avere în rândul celor bogați.

Pe lângă argumentele privind echitatea fiscală, Budăi subliniază și pierderile financiare pe care România le suportă din cauza menținerii cotei unice. El estimează că statul pierde anual aproximativ 11,8 miliarde de euro, bani care ar putea fi recuperați printr-un sistem fiscal mai echitabil.

„Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens cu restul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și să aplicăm impozitarea progresivă, oricum la asta vom ajunge”, avertizează fostul ministru în aceeași postare.

Totuși, fostul ministru nu a abordat în discursul său problema evaziunii fiscale, un fenomen recunoscut ca fiind o „gaură neagră” pentru economia României. Reducerea evaziunii ar putea aduce la rândul său venituri importante la buget, fără a crește presiunea fiscală asupra angajaților productivi și corecți.