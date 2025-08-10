Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), a lansat un apel către toți parlamentarii din zona Moldovei, solicitându-le să se implice activ în susținerea și monitorizarea proiectelor privind autostrăzile A7 și A8. El cere ca aceștia să solicite lămuriri oficiale privind stadiul și continuarea lucrărilor la cele două obiective rutiere, esențiale pentru conectarea regiunii cu restul țării.

În lipsa unor răspunsuri clare sau satisfăcătoare din partea guvernului, Budăi propune ca soluție votarea unei moțiuni de cenzură împotriva actualei puteri.

Într-o postare publicată duminică pe rețelele de socializare, fostul ministru a transmis un mesaj direct și critic față de abordarea politică actuală: „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă!”.

Budăi și-a exprimat dezamăgirea față de atitudinea unor colegi din opoziție, acuzându-i că preferă atacurile politice în locul colaborării pentru binele regiunii.

„Observ că, în loc să ne unim cu toţii, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră, şi anume autostrăzile A7 şi A8, un domn parlamentar de la USR preferă atacul politic. Eu cred că ar trebui să pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susţin”, a transmis el.

În continuare, Budăi a lansat un apel concret către toți reprezentanții Moldovei din Parlament, structurându-și mesajul în trei puncte esențiale:

Exprimarea publică a susținerii necondiționate pentru realizarea autostrăzilor A7 și A8; Solicitarea de explicații oficiale cu privire la evoluția lucrărilor; Participarea la demersul politic de sancționare a guvernului prin votarea unei moțiuni de cenzură, în cazul în care răspunsurile primite nu sunt satisfăcătoare.

„Moldova nu poate fi tratată la «şi altele»! Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă!”, a subliniat Marius Budăi, reafirmând importanța echității în dezvoltarea infrastructurii naționale.