Plata pensiilor pentru luna august a început marți, iar primele viramente au fost deja confirmate în mai multe județe. Pentru o parte importantă dintre pensionari, ziua a venit însă cu o surpriză neplăcută: peste 1,3 milioane de români vor încasa sume mai mici, după ce a intrat în vigoare reținerea contribuției la asigurările de sănătate (CASS) și a impozitului pe venit pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.

Procesul de alimentare a conturilor a fost diferit de la o bancă la alta:

Ora 11.00 – primele confirmări de plată la ING și CEC Bank în București și Ilfov, inclusiv pentru pensii de urmaș.

Ora 12.00 – pensii sociale și de invaliditate virate de CEC Bank în județul Teleorman.

Ora 13.00 – prima confirmare BCR Iași pentru pensie de urmaș.

Ora 14.00 – primele alimentări la Banca Transilvania, urmate de BRD Galați și BT Baia Mare.

Ora 14.05 – BCR Arad confirmă viramente.

Ora 16.00 – Unicredit finalizează plățile în conturile clienților.

CEC Bank rămâne, în majoritatea cazurilor, banca ce procesează primele viramente, însă alimentările nu s-au făcut simultan în toată țara.

Potrivit noilor prevederi, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 lei plătesc:

CASS – 10% din suma care depășește pragul de 3.000 lei;

Impozit pe venit – 10% aplicat diferenței dintre pensie și 3.000 lei, după scăderea CASS.

Astfel, din august:

Pensie brută 3.500 lei → CASS: 50 lei, Impozit: 45 lei → Net: 3.450 lei

Pensie brută 4.000 lei → CASS: 100 lei, Impozit: 90 lei → Net: 3.810 lei

Pensie brută 4.500 lei → CASS: 150 lei, Impozit: 135 lei → Net: 4.215 lei

Pensie brută 5.000 lei → CASS: 200 lei, Impozit: 180 lei → Net: 4.620 lei

Pensie brută 6.000 lei → CASS: 300 lei, Impozit: 270 lei → Net: 5.430 lei

Se estimează că 1,3 milioane de pensionari care primesc banii pe card și încă aproximativ 500.000 de beneficiari care încasează prin Poșta Română vor avea pensiile reduse în urma introducerii acestor contribuții. Este prima scădere a pensiilor din 2025, în condițiile în care „mica recalculare” a rămas blocată, iar indexarea programată pentru ianuarie 2026 a fost anulată.

Pentru seniorii cu pensii mai mari, scăderea este vizibilă încă din această lună, în timp ce ceilalți pensionari vor resimți efectele doar dacă pragul de impozitare va fi modificat în viitor.