Taxele judiciare de timbru ar putea fi actualizate, potrivit unui anunț făcut de ministrul Justiției, Radu Marinescu. Acesta a explicat că unele taxe mici ar putea fi majorate, dar a subliniat că înainte de a fi luată orice măsură vor fi organizate consultări publice și discuții cu toate părțile implicate în sistemul judiciar.

Radu Marinescu a precizat, într-un interviu pentru Gândul, că în programul de guvernare sunt prevăzute două obiective legate de finanțarea sistemului de justiție. Primul ar fi ca veniturile generate de activitatea judiciară să fie folosite într-o măsură cât mai mare tot în interesul justiției, iar al doilea vizează actualizarea taxelor de timbru.

Ministrul a arătat că Ministerul Justiției a elaborat un mecanism de finanțare menit să direcționeze aceste taxe către infrastructura sistemului, digitalizare, nevoile de personal și îmbunătățirea calității actului de justiție.

„Vă dau un răspuns tranșant și aș vrea să vă spun că în programul de guvernare sunt două chestiuni care sunt înscrise și care sunt legate. Una este ca veniturile, să zic așa, generate de activitatea de justiție, să poată fi folosite într-un mod cât mai mare de către în justiție, iar alt obiectiv este de a se actualiza taxele judiciare de timbru. De ce sunt ele două? De ce sunt ele două legate? Pentru că la nivelul Ministerului Justiției am elaborat un mecanism de finanțare pentru activitatea din justiție. Un mecanism care presupune exact ceea ce vă spuneam, o punere în aplicare a programului de guvernare, astfel încât taxele de timbru, alte taxe folosite la nivelul altor entități care sunt în coordonarea Ministerului Justiției, să poată fi folosite pentru activitatea de justiție, pentru infrastructură, pentru digitalizare, pentru nevoi de personal, pentru tot ceea ce ține de calitatea actului de justiție”, a explicat Radu Marinescu.

Oficialul a subliniat că actualizarea taxelor nu trebuie să afecteze accesul cetățenilor la justiție. El a explicat că, acolo unde taxele sunt deja ridicate, nu se are în vedere o creștere suplimentară, întrucât s-ar putea pune în pericol posibilitatea cetățeanului de a le plăti.

În schimb, acolo unde taxele sunt foarte mici și nu au mai fost analizate de mult timp, acestea ar putea fi mărite pentru a crea un echilibru între costul actului de justiție și dreptul cetățeanului de a beneficia de servicii judiciare.

„Este nevoie și de o actualizare a taxelor de timbru. Dar aceasta nu trebuie făcută în detrimentul cetățeanului. Adică unde taxa este mare, deja mare, se pune cumva în discuție posibilitatea cetățeanului de a o suporta. Sigur, n-o mărim. Unde taxa este mică, pentru că nu s-a mai analizat această chestiune, cumva s-a mers așa, la modul general, acolo taxa poate fi mărită tocmai pentru a realiza un echilibru între costul actului de justiție, dar și dreptul cetățeanului de a beneficia de justiție. Nu vom face niciun lucru fără să realizăm o consultare publică și o consultare cu toți participanții la altul de justiție”, a adăugat Marinescu.

Radu Marinescu a adăugat că a transmis invitații către toți factorii relevanți pentru a participa la discuții privind costurile actului de justiție, dar prima întâlnire nu a beneficiat de prezența magistraților din cauza protestelor acestora față de schimbările aduse pensiilor magistraților și vârstei de pensionare din domeniu.