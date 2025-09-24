Pokerul nu e doar un joc de cărți, mai ales dacă îl joci profesionist, cel puțin asta a spus invitatul din podcastul „Contrapunct”, difuzat pe 23 septembrie pe canalul de YouTube „HAI România!”. Este vorba despre Ionel Anton, un om care nu e doar jucător de poker, ci și un povestitor talentat.

Pentru Ionel Anton, pokerul nu e noroc, ci matematică, probabilități și psihologie. În liceu, rezolva probleme la Gazeta Matematică și studia culegerile Gheba și Olivoto. A vrut să intre la Automatică, dar s-a înscris la TCM cu colegii. Nu a lucrat niciodată ca inginer, dar nu regretă pentru că n-ar fi vrut să se trezească la 5 dimineața.

Declicul pentru poker a venit în anul 2010, după un pariu de 100 de dolari cu un fost coleg de facultate, profesor la NYU: dacă ajunge la masa finală a unui turneu mare, își dovedește valoarea „în America”. Ionel Anton s-a pregătit serios: a citit cărți, a studiat milioane de combinații online și și-a pus 200 de dolari în cont pentru a juca „Texas Hold’em”. A abordat totul cu disciplină și cu umilința unui începător profesionist.

Rezultatul? Cu doar 33 de dolari a reușit să se califice la un Main Event de 10.000 de dolari în Bahamas, printre 1.800 de jucători. La primul turneu mare peste Ocean, a terminat pe locul 3 și a câștigat 1.350.000 de dolari. Era singurul amator de la masa finală, restul fiind profesioniști, iar turneul era transmis live pe ESPN, cu drapelul României pe ecran.

După aceea, a mai avut și alte succese, inclusiv un loc 2 la campionatul mondial din Las Vegas. A pierdut finala cu un tânăr ucrainean care avea mult mai multe fise. Acesta i-a oferit 1.100.000 de dolari ca să-i lase brățara de campion, dar Ionel Anton a refuzat scurt.