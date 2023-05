Doyle Brunson, cunoscut drept „Nașul pokerului”, unul dintre cei mai mari jucători de poker din istorie, a murit duminică, pe 14 mai, la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa.

A murit „Nașul pokerului”

A fost deținătorul a două titluri mondiale și a câștigat 10 turnee World Series of Poker (WSOP). Brunson s-a retras din competiții în anul 2018.

„Cu durere în suflet anunțăm decesul tatălui nostru, Doyle Brunson. Vă rugăm să-l păstrați pe Doyle și familia noastră în rugăciunile voastre. Fie ca el să se odihnească în pace”, a anunțat familia sa, relatează CNN.

Doyle Brunson, supranumit și „Texas Dolly”, este și autorul cărții Super System, în care oferă sfaturi privind strategii din jocul de poker, precum controlul emoțiilor sau urmărirea adversarilor pentru a le anticipa viitoarele mișcări.

WSOP, dar și Daniel Negreanu, un jucător de poker canadian de origine română, au transmis mesaje de condoleanțe după ce au aflat de moartea lui Doyle Brunson.

Legend There will never be another Doyle Brunson Doyle was @RadioAmanda favorite player by a mile He will be missed by many, the Godfather of Poker#RIPDoyle pic.twitter.com/Y88BsrDhhP — Daniel Negreanu (@RealKidPoker) May 15, 2023

„Odihnească-se în pace cea mai mare legendă dintre toate. Îți mulțumim că ai fost un jucător și un gentleman desăvârșit. Nimeni nu-ți va umple vreodată locul”, a transmis WSOP.

Rest in Peace to the Biggest Legend of Them All. Thank you for being the consummate player and gentleman. No one will ever fill your seat. pic.twitter.com/riE35PCrQh — WSOP – World Series of Poker (@WSOP) May 15, 2023

S-a stins și Ron Farber

Vă amintim, de asemenea, că Ron Faber, celebrul actor american de teatru și film care a jucat în filmul „The Exorcist”, din 1976, a murit, luna trecută, de cancer pulmonar. Avea 90 de ani.

Cariera lui Faber în lumea filmului s-a întins pe o perioadă de șase decenii, jucând în producții celebre precum „The Exorcist”, „Tree of Guernica” și „The Private Files of J. Edgar Hoover”, pe lângă apariții notabile în seriale TV la fel de celebre precum „Lege și Ordine”, „Kojak” și „The Edge of Night”, potrivit Variety.

În filmul „The Exorcist”, realizat în anul 1973, Faber a jucat rolul lui Chuck, un asistent de regie care îi dezvăluie lui Chris MacNeil (Ellen Burstyn) că Burke Dennings (Jack MacGowran) a murit.

De asemenea, a făcut parte din o serie de producții de pe Broadway precum „First Monday in October” cu Henry Fonda și „Medea”, alături de celebra actriță elenă Irene Papas.

În urma sa rămân soția sa, Kathleen Moore Faber, și copiii, Hart, Raymond (Sadia), Elise Manuel (Alex) și Anthony, precum și cinci nepoți. A fost un mare actor de teatru, dar a ajuns rapid cunoscut și pe marele ecran. Talentul i-a deschis porțile cinematografiei, iar primul său film a fost cel din celebra peliculă de groază cu Linda Blair „The Exorcist”.