În anul 2024, un tânăr de 15 ani din Uniunea Europeană se așteaptă să muncească, în medie, cam 37 de ani din viața lui. Totuși, acest număr diferă destul de mult între țări și între bărbați și femei.

Cei mai mulți ani de muncă îi au oamenii din Olanda (43,8 ani), Suedia (43 ani) și Danemarca (42,5 ani). Acolo, oamenii încep să lucreze devreme, au locuri de muncă stabile și continuă să lucreze până aproape de pensie, potrivit Biroului European de Statistică (Eurostat).

Cel mai puțin muncesc oamenii din România (32,7 ani) și Italia (32,8 ani), unde perioada de muncă este mult mai scurtă.

În majoritatea țărilor din Europa, bărbații muncesc mai mulți ani decât femeile. Fac excepție țările baltice, unde lucrurile stau altfel. Aceste diferențe apar din mai multe motive:

în unele țări, femeile au mai greu acces la locuri de muncă stabile.

de multe ori, femeile iau pauze de la muncă pentru a avea grijă de copii sau de alți membri ai familiei.

sprijinul oferit părinților diferă mult de la o țară la alta.

În România, de exemplu, bărbații muncesc în medie 36 de ani, iar femeile doar 29 de ani – o diferență de aproape 7 ani.

În cele mai multe țări din Europa, persoanele peste 65 de ani au venituri mai mici decât restul populației, potrivit datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. De multe ori, veniturile pensionarilor sunt sub 80% din media națională, ceea ce duce la rate mai mari de sărăcie în rândul bătrânilor.

În România, rata sărăciei este de 12,1%, ceea ce ne plasează pe locul 19 în Europa, după Italia (12,0%) și înaintea Bulgariei (12,5%).

Pensionarii din Europa de Est, mai ales din fostele state comuniste, sunt adesea mai expuși la probleme financiare. După Estonia, cele mai mari rate de sărăcie în rândul pensionarilor sunt în: Letonia: 33%, Croația: 28,5%, Lituania: 24,6%

În schimb, în Europa de Vest și de Nord, pensionarii se descurcă mai bine. Țări ca: Islanda (3,1%), Norvegia (4,1%), Danemarca (4,3%), Finlanda (5,5%) au cele mai mici rate ale sărăciei datorită unor sisteme bune de protecție socială și pensii pentru toți. Totuși, sunt și excepții: Elveția (19,8%) și Regatul Unit (14,9%) au rate mai mari decât alte țări din Vest.

Dintre cele mai mari 5 economii europene: Regatul Unit are cea mai mare rată a sărăciei în rândul pensionarilor, urmat de Germania (14,1%) și Spania (13,1%). Italia stă ceva mai bine, cu 12%, iar Franța are cea mai mică rată – doar 6%

În general, femeile pensionare sunt mai afectate de sărăcie decât bărbații, și asta se explică, în parte, prin faptul că trăiesc mai mult.