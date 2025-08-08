Educația se dovedește un subiect tot mai reglementat în Germania, iar părinții care aleg să prelungească vacanțele copiilor riscă sancțiuni serioase. Deși motivația principală este evitarea tarifelor ridicate la biletele de avion, autoritățile locale nu privesc cu indulgență această practică. În Hamburg și alte landuri federale, absențele fără aprobare prealabilă pot atrage anchete și amenzi substanțiale.

Educația este tratată cu maximă seriozitate în Hamburg, acolo unde autoritățile au început să penalizeze absențele nejustificate din jurul vacanțelor.

În orașul german, anul școlar s-a încheiat oficial pe 24 iulie 2025, urmând ca elevii să revină în bănci pe 4 septembrie. Cu toate acestea, mai mulți părinți au decis să înceapă concediile mai devreme sau să le extindă dincolo de această dată.

Până în prezent, în 2025, au fost aplicate deja 118 sancțiuni pentru absențe fără aprobare, deși vacanța oficială nu s-a încheiat.

Comparativ, în 2023, au fost emise peste 300 de astfel de amenzi, față de aproximativ 230 în anii anteriori. Răspunsul oficial al Senatului din Hamburg, oferit în cadrul unei interpelări parlamentare, confirmă această tendință în creștere, confirmă cei de la Spiegel.

Potrivit documentului, anul trecut au fost impuse 236 de sancțiuni pentru absențe nejustificate, iar suma medie plătită de fiecare familie a fost de 270 de euro. În primele luni ale lui 2025, 71 de familii au fost deja amendate pentru astfel de abateri.

Educația este reglementată ferm în Germania, iar legea permite ca un elev să fie scutit de la cursuri maximum șase săptămâni, dar doar cu motive întemeiate și cu aprobarea instituției școlare. În preajma vacanțelor, solicitările de absență sunt atent analizate de autorități.

În aceste perioade, instituțiile de învățământ sunt instruite să monitorizeze cu atenție orice absență, în special cele care preced sau urmează vacanțele oficiale.

Dacă elevul lipsește fără scutire validă, conducerea școlii are obligația să notifice imediat departamentul juridic. Acesta poate iniția procedura legală pentru aplicarea sancțiunilor părinților. Cadrele didactice trebuie să monitorizeze cu atenție absențele care apar chiar înainte sau imediat după perioadele de vacanță.

„În cazul unei absențe nemotivate în timpul unei vacanțe prelungite, departamentul juridic trebuie implicat imediat și trebuie inițiată o procedură de aplicare a unei amenzi sau a unei amenzi coercitive”, a declarat Senatul din Hamburg.

Educația obligatorie este aplicată la nivel național în Germania, iar Hamburg nu este singurul land unde se iau măsuri împotriva vacanțelor neautorizate. În Renania de Nord-Westfalia, autoritățile au demarat anul trecut peste 1.000 de anchete pentru absențe legate de prelungirea concediilor.

Instituțiile de control tratează aceste situații cu strictețe, iar amenzile pot ajunge până la 1.000 de euro per caz.

Guvernul districtual Munster afirmă că: „prelungirile neautorizate de concediu primesc „o pondere deosebită” atunci când vine vorba de încălcări ale obligativității școlare și de stabilirea amenzilor”.

Educația este o responsabilitate care, în unele cazuri, este verificată chiar și în aeroporturi. În Bavaria, autoritățile colaborează cu poliția pentru a identifica părinții care pleacă în vacanță înainte de începerea oficială a perioadei libere. Un punct vizat frecvent este aeroportul din Memmingen, unde sunt observate plecările neautorizate ale familiilor.

În februarie 2024, în apropierea vacanței de iarnă, mai mulți elevi care ar fi trebuit să se afle la ore au fost depistați în terminal, deși prezentau scutiri medicale. Potrivit poliției, autoritățile școlare au fost informate, iar părinții au fost reclamați.

Chiar dacă aeroportul din Hamburg nu este supus unor astfel de controale speciale, oficialii consideră că monitorizarea prezenței în clasă este mai eficientă.

Educația obligatorie în Germania se aplică tuturor copiilor între 6 și 15 ani, indiferent de land. În anumite regiuni, această obligație se prelungește până la 21 de ani, în cazul celor care nu continuă studiile generale cu un traseu profesional.

Astfel, părinții nu pot decide arbitrar asupra absenței copiilor de la școală, nici măcar pentru motive aparent minore. Nerespectarea acestor norme poate atrage nu doar sancțiuni financiare, ci și măsuri legale suplimentare în cazuri repetate sau grave.