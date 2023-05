Agentul său a anunțat vestea dispariției sale, spunând că a murit un ”actor de teatru și de film foarte iubit”. Hardiman rămâne în amintirea multor generații pentru interpretarea sa în serialul ”The Demon Headmaster”, produs de BBC, difuzat între anii 1996 și 1998, informează BBC.

El și-a reluat rolul în 2019, când s-a decis continuarea serialului. În serialul bazat pe cartea pentru copii cu același nume a lui Gillian Cross, ”The Demon Headmaster”, personajul interpretat de Hardiman era unul terifiant, care a înspăimântat generații întregi de copii.

Silueta slabă, ochii verzi, pătrunzători, erau ascunși în spatele ochelarilor întunecați, pe care îi scotea doar pentru a-și hipnotiza victimele, după ce le comanda: „Uită-te în ochii mei!”

„Personaj oribil”

În 2019, Hardiman și-a amintit care a fost primul gând când a citit scenariul: „M-am gândit pentru o secundă: „Ce personaj oribil. Un adevărat răufăcător! Dar, de ce nu?”” A mai spus că „habar” n-avea că serialul va deveni atât de popular în rândul copiilor și adulților.

„Am început să fiu recunoscut de oameni pe stradă, mai ales că locuiam lângă școlile din nord-vestul Londrei”, a explicat el. „Erau tineri care se uitau la mine, strigau și își băteau joc de mine. Mă amuzau foarte mult”, povestea el.

”O altă legendă a copilăriei mele a plecat dintre noi”

Un fan al serialului a postat pe Twitter următorul mesaj: „Și azi nu pot să-mă gândesc la o figură mai terifiantă din copilăria mea”. Un altul a scris: „O altă legendă din copilăria mea a plecat dintre noi”.

Născut în 1937 în estul Londrei, Hardiman a studiat limba engleză la Universitatea din Cambridge, unde a început să fie atras de actorie. A jucat în câteva piese în clubul dramatic de amatori al universității, alături de viitoare nume mari ale teatrului și filmului, inclusiv de actorul Derek Jacobi.

Hardiman a jucat rolul lui Mephistophilis într-o producție ”Doctor Faustus” cu Royal Shakespeare Theatre în 1968. A început să intre în lumea serialelor TV jucându-l pe Stephen Harvesty în serialul Crown Court în anul 1972. A continuat să apară în alte seriale TV precum 1The Crown”, ”Doctor Who” și ”Prime Suspect” precum și în Wallander, jucând adesea personaje negative.

În filmul ”Gandhi”, regizat de Richard Attenborough, l-a interpretat pe fostul prim-ministru Ramsay McDonald

În filmul ”Gandhi”, din 1982, regizat de Richard Attenborough, el l-a interpretat pe fostul prim-ministru britanic Ramsay McDonald. Moartea lui Hardiman a fost anunțată de agenția de impresariat Scott Marshall Partners.

Pe lângă rolurile de mai sus, Terrence Hardiman a mai apărut în Colditz, Secret Army, Crown Court, Bergerac, Minder și The Bleak Old Shop of Stuff.

A fost un simbol al unei generații

Criticul TV Scott Bryan a scris pe Twitter următorul mesaj: „A îngrozit o întreagă generație de copii cu personajul din The Demon Headmaster. A fost un simbol al unei generații”.

Morgan Jeffery, editorul executiv al Radio Times, a scris: „Vești teribil de triste despre Terrence Hardiman, care a murit la vârsta de 86 de ani. A îngrozit milioane de copii cu rolul din ”The Demon Headmaster”, dar, în realitate, era un domn și un om minunat”.

Bloggerul TV Elliot Gonzalez a adăugat: „M-a făcut să am coșmaruri când eram copil cu personajul din The Demon Headmaster! Este trist să aud că Terrence Hardiman a murit”.