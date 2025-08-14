Ministerul Culturii a deschis consultarea publică pentru un proiect de Ordonanță a Guvernului care urmărește revizuirea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și restructurarea unor autorități publice din domeniul cultural.

Inițiativa are ca scop clarificarea și modernizarea legislației, care, modificată frecvent de-a lungul timpului, a ajuns dificil de aplicat.

O parte centrală a proiectului vizează transpunerea Directivei 2006/115/CE privind dreptul de împrumut public.

În prezent, autorii nu primesc întotdeauna compensații adecvate pentru operele puse la dispoziție în biblioteci.

Modificarea legislativă va introduce un mecanism transparent de remunerare, aliniat standardelor europene, care va acoperi atât bibliotecile publice, cât și pe cele private, și va stabili categoriile de documente eligibile, în urma consultării cu beneficiarii și utilizatorii.

România se află sub observația Comisiei Europene din cauza lacunelor legislative privind comunicarea publică a operelor muzicale.

Pentru a preveni sancțiuni și proceduri de infringement, proiectul va clarifica domeniile în care se aplică licențele colective extinse și va introduce o metodologie unitară.

Alegerea unui colector comun pentru anumite tipuri de plătitori va simplifica procesul și va asigura echitate între titularii de drepturi, reducând inegalitățile actuale.

Proiectul prevede absorbția ORDA de către Ministerul Culturii, care va prelua atribuțiile, personalul și expertiza instituției. Această fuziune urmărește eficiență administrativă, un sistem unitar de gestionare a drepturilor de autor și apropierea deciziilor de cetățeni, fără a afecta independența operațională a specialiștilor. Reducerea birocrației va spori și capacitatea României de a participa în structurile europene și internaționale relevante.

Modificările succesive ale Legii nr. 8/1996 au generat un cadru normativ fragmentat și greu de aplicat, ceea ce justifică rescrierea și sistematizarea acesteia. În perspectivă, Ministerul Culturii intenționează elaborarea unui proiect de lege integrat și consolidat, similar regândirii Codului fiscal, pentru a crea un text clar, flexibil și adaptat realităților tehnologice și pieței culturale actuale.

În prezent, normele anuale de venit se stabilesc în funcție de salariul minim valabil la momentul publicării acestora de către ANAF. Noul mecanism propus printr-un alt proiect de la Ministerul Finanțelor leagă calculul de începutul anului fiscal, ceea ce asigură un reper unitar pentru toți contribuabilii și reduce discrepanțele generate de modificările ulterioare ale salariului minim.

Indiferent de domeniu sau de coeficientul de calcul aplicat, norma de venit nu va putea scădea sub echivalentul a 12 salarii minime brute. Direcțiile regionale ale finanțelor publice, inclusiv cea din București, vor calcula și publica nivelul anual al normelor prin înmulțirea salariului minim brut valabil la 1 ianuarie cu un coeficient (de exemplu, 12 × SMB, 12,5 × SMB etc.).

Schimbarea este gândită pentru a fi în linie cu modul de calcul al bazei de contribuții la pensii (CAS) și sănătate (CASS) pentru persoanele fizice cu venituri independente. Astfel, vor datora aceste contribuții cei care, după aplicarea criteriilor de corecție, depășesc pragul de 12 salarii minime brute, raportate tot la nivelul din 1 ianuarie al anului de realizare a venitului.

Ministerul susține că această modificare va aduce mai multă claritate fiscală, va uniformiza tratamentul aplicat contribuabililor și va evita diferențele apărute din cauza schimbărilor de salariu minim în timpul anului. Totodată, pragul minim fix oferă o bază predictibilă pentru planificarea financiară a celor care lucrează pe baza normelor de venit.