Datele recente publicate de Institutul Național de Statistică arată că Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat o creștere modestă, de doar 0,3% în trimestrul al doilea din 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Pe seria ajustată sezonier, avansul este de 2,1%, iar pe întreg primul semestru al anului, creșterea este de 0,3% pe serie brută și 1,4% pe seria ajustată. Aceste cifre confirmă încetinirea accelerată a economiei și semnalează primele efecte ale unui context macroeconomic dificil.

Economistul Adrian Negrescu susține că România se află în „antecamera recesiunii”. Conform acestuia, aproape toate sectoarele economice resimt deja presiunea unui declin: de la comerț, industrie și agricultură, până la construcții și imobiliare.

‘Noi ne aflăm în momentul de față în antecamera recesiunii. E un moment de acalmie, de stagnare economică care anunță din păcate numai vești proaste pentru perioada următoare, pe fondul creșterii taxelor, pe fondul inflației record la nivel european. Toate aceste elemente vor duce economia, din păcate, probabil în recesiune în trimestrul III sau în trimestrul IV. Sperăm să fie doar o recesiune ușoară, cu o scădere redusă a produsului intern brut și să nu ne trezim într-o recesiune pe termen lung, de un an, doi, poate chiar trei, în condițiile în care mediul economic este din ce în ce mai rarefiat, iar efectul creșterii taxelor se simte din ce în ce mai puternic. (…) Sunt deja sectoare unde putem vorbi de recesiune, cum sunt imobiliarele, construcțiile, sectorul manufacturier, dar și comerțul, care suferă puternic pe fondul scăderii vânzărilor în volum, în majoritatea domeniilor, de la sectorul alimentar la cel de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă’, a declarat, joi, pentru Agerpres, Adrian Negrescu.

Specialistul compară recesiunea cu un proces natural, similar unei boli prin care economia se restructurează.

„Recesiunea nu este neapărat un fenomen negativ. Ea poate duce la restructurarea economiei, la evidențierea firmelor viabile, cu afaceri predictibile, și la eliminarea firmelor fantomă și a unei părți din evaziunea fiscală”, a spus acesta.

Totuși, în opinia sa, măsurile guvernamentale adoptate până acum au accentuat presiunile, iar inflația rămâne cea mai mare provocare, afectând vânzările și creditul furnizor.

‘Vestea bună este că încă suntem pe linia de plutire și asta arată că economia, în ciuda provocărilor generate de creșterile de taxe de la 1 ianuarie, de inflație, iată că reușește să se mențină pe un nivel acceptabil, o dovadă a faptului că marea majoritate a firmelor românești și-au restructurat activitatea, și-au adaptat produsele, serviciile, cheltuielile, la noua realitate economică. Această creștere economică este una firavă, este o fotografie de moment și care trebuie să ridice un semnal de alarmă în toate mediile, atât în sectorul bugetar, acolo unde se pune problema dacă într-adevăr încasările din taxe și impozite în partea doua a anului se vor ridica la nivelul așteptărilor, iar pe de altă parte, în mediul privat, să ridice noi semnale de alarmă legate de soliditatea lanțurilor economice. Avem deja foarte multe lanțuri economice, mai ales în sectoarele care au legătură cu comerțul, cu imobiliarele, cu distribuția de marfă, unde sunt deja probleme’, a adăugat consultantul economic.

Inflația ridicată reduce încrederea în relațiile comerciale și limitează capacitatea firmelor de a acorda credit clienților.

Negrescu subliniază că întârzierea plăților de două-trei luni poate diminua semnificativ profitul estimat și că scăderea creditului furnizor, principala sursă de lichiditate pentru IMM-uri, va conduce la închiderea unor afaceri mici.

„Gândiți-vă ce înseamnă să dai marfă unui client și să îți plătească peste două-trei luni. Inflația îți mănâncă mare parte din câștigul estimat. Vedem o scădere semnificativă a creditului furnizor, care este principalul motor al economiei reale. Asta se va traduce într-o scădere a numărului de companii, mai ales din rândul IMM-urilor, dependente de vânzările zilnice și de dinamica comerțului”, a explicat el pentru dcbusiness.ro.

Negrescu consideră că intrarea României în recesiune este aproape inevitabilă, dar subliniază că firmele sunt mai bine pregătite decât în crizele anterioare.

„Multe firme și-au restructurat activitatea, au optimizat costurile și și-au redus expunerea pe piețe, astfel încât efectele nu vor fi la fel de dure ca în trecut. Sper ca această recesiune să fie ca o ploaie de vară și nu o furtună economică ce ar putea spulbera o mare parte din companiile mici din România”, a concluzionat Negrescu.

Negrescu avertizează că peste 100.000 de companii românești riscă insolvența în perioada următoare, din cauza scăderii vânzărilor și a blocajului financiar accentuat, cu întârzieri la plăți de până la 2–3 luni.