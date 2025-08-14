În consecință, leul se întărește ușor în raport cu moneda unică europeană. De asemenea, echipa de la BNR a comunicat și că dolarul american este tranzacționat la 4,3331 lei, față de 4,3173 lei, valoare înregistrată în ziua precedentă.

Tot în același curs valutar se notează că lira sterlină este evaluată de BNR la suma de 5,8856 lei. Ceea ce reprezintă o creștere față de nivelul de 5,8596 lei. Iar francul elvețian este stabilit la 5,3754 lei. Se raportează astfel o scădere față de cotația anterioară de 5,3791 lei.

Astfel, cursul valutar BNR de joi, 14 august, arată în felul următor, luând în calcul cele mai importante monede de schimb:

1 EUR = 5,0628 lei (scădere față de ziua precedentă)

1 USD = 4,3331 lei (creștere față de ziua precedentă)

1 CHF = 5,3754 lei (scădere față de ziua precedentă)

1 GBP = 5,8856 lei (creștere față de ziua precedentă

Indicele ROBOR la 3 luni înregistrat de Banca Națională a României pentru data de 14 august 2025 este de 6,6 %, fără nicio variație față de ziua precedentă, 13 august. De fapt, această valoare de 6,6 % a rămas constantă în ultimele zile: de la 7 august 2025 și până la 14 august 2025 inclusiv.

ROBOR 3M este unul dintre cei mai utilizați indicatori în România, servind ca bază de calcul pentru dobânzile la creditele în lei cu dobândă variabilă (cu scadență la 3 luni).

Evoluția acestui indice reflectă costul interbancar al lichidităților și, implicit, influențează direct ratele creditelor pentru populație și companii.

Prețul gramului de aur a crescut ușor și a atins valoarea de 467,5323 lei. S-a înregistrat în acest fel o creștere de 0,3535 lei față de ziua precedentă. În luna august 2025, prețul aurului a fluctuat între 466,69 lei și 476,32 lei pe gram, cu o medie de aproximativ 472,21 lei . Această volatilitate poate fi atribuită factorilor economici și geopolitici care influențează piețele financiare.

În contextul incertitudinilor economice și financiare, românii au început să investească tot mai mult în aur pentru a-și proteja economiile. De exemplu, Banca Națională a Poloniei a achiziționat 103 tone de aur, mărind astfel ponderea aurului în rezervele sale internaționale la aproape 21% .