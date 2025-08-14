Economistul Adrian Negrescu subliniază că situația economică actuală nu este rezultatul exclusiv al unor factori externi, ci, în mare parte, consecința unor decizii interne greșite. Negrescu descrie această perioadă drept o criză pur românească, în care țara a ajuns singură, prin lipsa de responsabilitate financiară și prin implementarea unor politici economice hazardate.

În opinia sa, guvernanții au adoptat o strategie bazată pe cheltuieli masive, fără o analiză riguroasă a sustenabilității acestora. Numeroase proiecte și șantiere au fost deschise simultan, chiar și în lipsa unor surse clare de finanțare, generând o presiune suplimentară asupra bugetului.

Această abordare a fost prezentată populației ca o dovadă a creșterii economice prin investiții, însă, în realitate, a creat o imagine falsă a progresului economic.

„La începutul anului, asociam 2025 cu apelativul „anul covrigului”, insistând pe ideea ca vom ajunge, în cele din urmă, in recesiune. Suntem in acel moment, suntem intr-o criza in care ne-am bagat singuri, o criza pur romaneasca”, a scris Negrescu pe Facebook.

Pe termen scurt, aceste măsuri au oferit iluzia unei dezvoltări accelerate, dar, pe termen lung, efectele se dovedesc a fi profund negative. Lipsa resurselor necesare pentru finalizarea proiectelor, împreună cu împrumuturile și costurile suplimentare generate, au împins economia către un punct critic.

Negrescu atrage atenția că recesiunea în care România se află acum este direct legată de modul în care au fost gestionate fondurile publice și de prioritățile economice stabilite în ultimii ani.

Economistul sugerează că este necesară o schimbare rapidă de direcție în politica economică pentru a evita adâncirea crizei. Aceasta trebuie să fie bazată pe prudență, eficiență și responsabilitate bugetară.

„Au cheltuit in nestire, au deschis santiere fara numar chiar daca nu aveau sursa de finantare, ne-au vandut iluzia cresterii economice prin investitii. Iar acum tragem ponoasele”, a conchis economistul.

