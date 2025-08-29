Iancu Guda a subliniat că a identificat 21 de măsuri esențiale, structurate pe patru direcții. De asemenea, potrivit lui Guda, guvernul vizează o reducere a avantajelor fiscale pentru multinaționale. Printre măsurile propuse se numără eliminarea deductibilității cheltuielilor cu consultanța, managementul și proprietatea intelectuală facturate între companii afiliate, plafonarea deductibilității dobânzilor și eliminarea unor facilități precum IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri). Totodată, se introduc taxe vamale pentru coletele mici din afara Uniunii Europene, măsură care va fi aplicată la nivel european din 2028.
Aceste schimbări au rolul de a împiedica marile companii să transfere profiturile în afara României prin mecanisme contabile, explică analistul.
„Este probabil una dintre cele mai importante analize și postări pe care o fac în ultimii zece ani, cel puțin din perspectiva impactului asupra noastră, asupra tuturor”, a spus Guda într-o reacție pe rețelele sociale.
Creșterea colectării și stoparea „rostogolirii” datoriilor
O altă direcție majoră este legată de recuperarea datoriilor fiscale. Proiectul introduce reguli mai stricte pentru companiile care cer eșalonări. Se limitează, în același timp, plafonul la 400.000 de lei și se condiționează de semnarea unor contracte de fideiusiune prin care acționarul majoritar devine direct responsabil.
„Se pune capăt practicii marilor companii de a rostogoli datorii prin eșalonări succesive sau prin mutarea activității pe alte firme”, susține Guda.
În plus, va fi implementat un sistem de centralizare a proprietăților imobiliare („e-Proprietatea”), ceea ce ar putea reduce spălarea de bani prin achiziții realizate prin criptomonede. Guda a mia subliniat că Guvernul vrea să limiteze abuzurile și în rândul firmelor locale. Nu se va mai putea transfera o companie către un alt acționar dacă aceasta are datorii fiscale, iar antreprenorii vor fi obligați să utilizeze POS, să depună situații financiare și să opereze prin conturi bancare din România.
În caz contrar, sancțiunile sunt severe: penalități dublate, maximum un an de inactivitate fiscală, iar după doi ani se ajunge la dizolvarea firmei. De asemenea, companiile cu capitaluri proprii negative nu vor putea distribui dividende până la acoperirea pierderilor. Totodată, pragurile minime pentru capitalul social vor crește (500 lei pentru microîntreprinderi și 5.000 lei pentru firme mai mari), iar o parte dintre acționari vor fi obligați să aducă bani reali în firmă.
Taxarea investițiilor și a criptomonedelor
O noutate importantă vizează impozitarea criptomonedelor, care până acum nu erau taxate. Câștigurile vor fi impozitate cu 16%, în timp ce veniturile din piața de capital vor avea un impozit de 3% (în creștere de la 1%). Dar numai dacă investițiile sunt păstrate cel puțin un an. Scopul, potrivit lui Iancu Guda, este de a descuraja speculațiile pe piața crypto, „unde nu există impact direct în economie”, și de a stimula investițiile pe bursă, care pot finanța companii reale și genera locuri de muncă.
Analistul spune că măsurile nu sunt doar utile, ci esențiale:
„Nu cred, sunt convins că sunt foarte bune. Argumentez la majoritatea cu cifre obiective”, a afirmat acesta, concluzionând că România are șansa să își corecteze deficiențele structurale.
Contextul acestor reforme vine pe fondul presiunilor pentru reducerea deficitului bugetar și pentru creșterea veniturilor statului, într-o perioadă în care România se confruntă cu costuri mari de finanțare și cu o colectare fiscală mult sub media europeană.
Postarea integrală a lui Iancu Guda: „Ne facem bine. Hai, România!”
