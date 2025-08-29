Plângerile vizează bagaje deteriorate sau cu obiecte lipsă, situații apărute la destinație. Pasagerii au raportat întârzieri în livrarea bagajelor, lipsă de trasabilitate a procesului, precum și deteriorări sau dispariții de obiecte. Se semnalează utilizarea de raportări cosmetice, în care timpul de manipulare este măsurat doar din momentul apariției primului cărucior pe bandă, ascunzând astfel întârzierile reale.

„Toleranţă zero faţă de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi! Am primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care mi-au povestit că, odată ajunşi la destinaţie, şi-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă. Vreau să fiu foarte clar: oamenii plătesc pentru siguranţă şi respect, nu ca să-şi vadă lucrurile stricate sau dispărute”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Șerban le cere instituțiilor din subordinea Ministerului Transporturilor să sporească verificările asupra firmelor care gestionează bagajele în aeroporturi. În același timp, le recomandă acestor companii să acorde mai multă atenție procesului de recrutare, pregătire și supraveghere a personalului.

De menționat că la Aeroportul Henri Coandă din București, handling-ul bagajelor este asigurat de patru firme: Globe Ground România, Menzies Aviation, Romanian Airport Services și Uplift Airport Services.

Deși activează într-un domeniu profitabil, aceste companii se confruntă cu deficiențe serioase precum personal insuficient, echipamente uzate și fluctuații mari ale forței de muncă, ceea ce afectează calitatea serviciilor oferite pasagerilor.

„În acelaşi timp, solicit firmelor de handling să acorde o atenţie mult mai mare procesului de selecţie, instruire şi monitorizare a angajaţilor. Integritatea şi profesionalismul trebuie să fie criteriile principale atunci când oferi acces unor oameni la bunurile pasagerilor”, a subliniat ministrul.

Oficialul a menționat că și vineri, 29 august, a primit o sesizare similară. Dar apreciază intervenția promptă a structurilor de stat, care au soluționat cazul în timp util. Ciprian Șerban i-a felicitat prin intermediul postării sale pe Facebook pe reprezentanții autorităților pentru mobilizarea lor.

„Respectul faţă de pasageri înseamnă respect faţă de munca şi reputaţia fiecăruia dintre noi. Prin responsabilitate şi transparenţă putem construi încredere şi putem evita astfel situaţii neplăcute care ne afectează pe toţi”, a concluzionat ministrul.

De asemenea, pe plan european, urmează să intre în vigoare noi regulamente (delegated și de punere în aplicare). Acestea vor impune standarde mai stricte pentru handling-ul la sol. Aceste reglementări se vor aplica treptat până în 2028–2031. Se consolidează astfel supravegherea și calitatea serviciilor oferite.