Ciprian Șerban este astăzi vizat de o serie de acuzații privind presupuse fapte de corupție, în legătură cu un dosar care datează din 2012.

La acel moment, actualul ministru al Transporturilor, susținut de PSD, era un tânăr antreprenor în vârstă de 26 de ani. În loc să fie autorul unei fapte penale, el a fost cel care a semnalat nereguli în activitatea unor angajați ai Ocolului Silvic Iași.

Faptele reclamate de Ciprian Șerban au dus la o anchetă amplă desfășurată de Direcția Generală Anticorupție, în urma căreia mai mulți funcționari au fost condamnați.

În ciuda acestui rol de colaborator al autorităților, cazul este astăzi prezentat distorsionat în spațiul public, punând sub semnul întrebării integritatea ministrului.

În realitate, Ciprian Șerban nu a fost niciodată pus sub acuzare, ci a contribuit la elucidarea unui caz în care se deturnau fonduri destinate lucrărilor silvice și plății muncitorilor.

La momentul respectiv, el a notificat procurorii cu privire la o schemă de mită practicată de reprezentanți ai Ocolului Silvic.

Deși acțiunea lui a fost una legală și necesară, situația este astăzi prezentată într-un mod care distorsionează faptele.

Angajații vizați rețineau comisioane nejustificate din banii destinați lucrărilor, acțiune care l-a determinat pe Ciprian Șerban să colaboreze cu DGA și să participe la un flagrant organizat de autorități.

Au fost derulate mai multe acte în dosar, care au dovedit temeinicia celor sesizate de mine, inclusiv un flagrant pe care am acceptat să-l fac”, a declarat el pentru Europa Liberă .

Ciprian Șerban a fost prezentat funcționarilor ca reprezentant al unei firme ce câștigase licitația pentru lucrări de împădurire. Contractul atribuit de Direcția Silvică Iași avea o valoare de peste 650.000 de lei.

În momentul în care a observat comportamentul ilegal al unor funcționari, a decis să sesizeze organele competente. Înregistrări audio ale discuțiilor purtate cu aceștia au fost prezentate ca probe în instanță.

Nicolae Balint, șef de district, a fost prins în flagrant și ulterior condamnat la trei ani cu suspendare. Alături de el au fost condamnați și Vasile Baran, fost șef de ocol, și Mihai Grigoraș, inginer silvic.

Ministrul a oferit clarificări în legătură cu acest caz, într-o declarație transmisă presei. El a explicat că a observat cum anumite sume de bani erau reținute de coordonatorii echipelor de zilieri, fără justificare legală.

„În derularea unui contract comercial, în anul 2012, am lucrat cu muncitori zilieri, pe care, conform legii, îi treceam în Registrul pentru Zilieri şi pe care îi plăteam zilnic, evidenţiind aceste plăţi în contabilitatea societăţii.

Am observat, la un moment dat, însă, că reprezentanţii Ocolului Silvic, cei care coordonau una dintre echipele de zilieri, reţineau sume de bani care nu se justificau, nici în cheltuielile organizării de şantier şi nici în plata zilierilor, dând de înţeles că sunt comisioane, fără să explice destinaţia şi justificarea lor, motiv pentru care am considerat că sunt plăţi nelegale şi am sesizat imediat autorităţile, a precizat ministrul.