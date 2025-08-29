Vineri, pe 29 august, la Palatul Victoria, sindicaliștii magistraților s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta situația generată de protestele cauzate de proiectul de reformă a pensiilor magistraților.

Președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare, Cătălin Trăistaru, a declarat că au transmis un mesaj clar privind reducerea pensiilor speciale la 70% din venitul net, apreciind că aceasta ar face ca pensiile să fie mai mici decât cele pe contributivitate. El a adăugat că premierul intenționează să înainteze proiectul în Parlament, iar sindicaliștii vor propune amendamente.

”Am transmis un mesaj foarte clar, și anume că această modificare din acest proiect de lege, cu reducerea la 70% din venitul net va lăsa fără efect aceste pensii de serviciu, pentru că pensia astfel rezultată va fi mai mică decât cea pe contributivitate. Și premierul a arătat că va merge în continuare cu acest proiect de lege în Parlament. Noi vom propune amendamente”, a declarat el.

Trăistaru a mai precizat că există posibilitatea ca protestele în sistemul judiciar să se intensifice.

”După cum bine știți, noi suntem într-un protest, vom analiza în cadrul organizației dacă se justifică la acest moment sau începând de săptămâna viitoare, sporirea formelor de protest, având în vedere că Guvernul încă nu se apleacă asupra problemei reale din sistem, și anume faptul că ridicarea vârstei de pensionare va face ca această procedură de pensionare a colegilor mei grefieri să se amâne cu 10 ani de zile, având în vedere că se crește în paralel și vechimea în muncă la 35 de ani. Ori condițiile de pensionare în ceea ce privește grefieri au fost condiționate de 25 de ani de vechime în specialitate. Prin impunerea celor 10 ani înseamnă că ei vor mai trebui să mai rămână cel puțin 10 ani ca să-și îndeplinească condițiile”, a spus acesta.

Referitor la interdicția magistraților de a declanșa greva, Trăistaru a afirmat că, „în momentul de față”, activitatea de judecată nu este perturbată, fiind soluționate doar cauzele urgente.

Președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare a explicat că declarația ministrului Justiției se referă la o chestiune politică și a precizat că formele de protest adoptate de sindicat, care vizează doar cauzele urgente și suspendarea temporară a anumitor servicii auxiliare, sunt legale conform Constituției și legii dialogului social. El a subliniat că activitatea de judecată nu este afectată și a întrebat retoric ce alte forme de protest ar putea folosi, dacă aceste acțiuni ar fi considerate nelegale.

”Declarația ministrului Justiției vizează o zonă politică.(…) Iar toate formele de protest pe care noi le-am luat pentru a participa exclusiv la aceste cauze urgente în această săptămână – iar de luni suspendarea anumitor servicii din departamentele auxiliare ale instanțelor – sunt ca urmare a prevederilor legale care ne permit, din punct de vedere sindical și în baza hotărârii adunării generale a sindicatului, să adoptăm aceste forme de protest. Cred că este impropriu spus că sunt nelegale, în măsura în care însăși Constituția și legea dialogului social ne prevede dreptul la proteste în condițiile legii. Iar în momentul de față noi nu afectăm cu nimic activitatea de judecată, ci doar judecăm cauze urgente, participăm la cauze urgente și temporizăm și suspendăm anumite proceduri ca formă de nemulțumire. Întrebarea este altfel către ministrul Justiției și către guvernanți: ce alte forme de protest am putea noi să facem dacă acestea sunt nelegale? Pentru că altfel ar însemna să nu mai avem un drept garantat de Constituție”, spus acesta.

Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), Bogdan Șchiop, a declarat vineri, la Palatul Victoria, că măsurile din Pachetul II al Guvernului echivalează cu închiderea și cea mai mare politizare a administrației publice.

El a acuzat Executivul de „surzenie” și a subliniat că în proiectele respective nu există nicio mențiune că, dacă vor fi concediați 40.000 de angajați, nu vor fi înlocuiți cu alții.

”Vor fi daţi afară 40.000 de oameni, deşi am încercat să precizăm reprezentanţilor Guvernului României tot ceea ce presupune, care vor fi efectele negative, faptul că pe economiile la buget, pe care ei le preconizează, discutăm de vreo două miliarde şi jumate de lei, asta este precizarea Guvernului, că vor fi economii, din 40.000 de oameni de aşa afară. Însă nu ia nimeni în considerare faptul că acestor oameni vor trebui să li se plătească şomaj, contribuţiile la asigurările sociale, şi ele vor fi diminuate şi în consecinţă cred că, prin 40.000 de oameni daţi afară de fapt se face o economie echivalentă cu suma care a fost virată partidelor politice din 2024 până în mai 2025, adică un miliard şi vreo 400 de milioane de lei”,

Acesta a adăugat că „se încalcă tot ceea ce înseamnă dreptul, legislaţia prin funcţia publică şi guvernul este surd”.