Dumitru Costin a declarat că întâlnirea de astăzi a avut, în opinia BNS, un caracter mai mult informativ. El a precizat că procesarea proiectelor de acte normative a fost dificilă: o primă revizuire a fost finalizată abia în jurul orei 1:00 noaptea precedentă, iar în dimineața următoare, între ora 7:00 și 9:30, s-au mai revizuit o dată documentele.

„În ordine, o întâlnire astăzi, în opinia noastră, mai mult de informare. Am menționat în comentariu pe care l-am făcut în calitate de reprezenta BNS, faptul că ne-a fost aproape imposibil să reușim să procesăm în după-amiaza zilei de ieri. În seara zilei de ieri am terminat, undeva pe la ora 1:00 o primă trecere în revistă a proiectelor de acte normative. Azi, de la șapte până pe la 9:30 am încercat să le mai vedem încă o dată”, a declarat el la finalul ședinței consiliului tripartit privind Pachetul 2, cu premierul Ilie Bolojan.

Președintele BNS a explicat că l-a întrebat pe premier despre procedura de adoptare a celor șapte proiecte de legi din Pachetul 2 și a aflat că acestea vor fi aprobate în ședința de guvern de după-amiază, transmise Parlamentului, după care vor urma procedura de adoptare a răspunderii pentru toate cele șapte proiecte.

„L-am întrebat pe premier, pentru că începuseră prezentările miniștrilor pe fiecare proiect din cele șapte proiecte de legi din pachetul doi, care e procedura, cum le vor adopta pe mai departe. Am aflat că astăzi după-amiază, ședința de guvern vor aproba proiectele de legi, le vor transmite la Parlament și vor intra pe procedura prevăzută de adoptarea răspunderii pe toate cele șapte. La pachet sunt șapte”, a spus acesta.

Dumitru Costin a precizat că Pachetul 2 cuprinde șapte proiecte de lege: primul vizează reformele din sănătate, al doilea pensiile de serviciu și justiția, al treilea reformele din administrația centrală și locală, al patrulea insolvențele, al cincilea guvernanța corporatistă în companiile cu capital majoritar, al șaselea locurile de muncă și salarizarea în autoritățile de reglementare precum ASF și ANRE, iar al șaptelea conține măsuri fiscale.