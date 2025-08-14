Miercuri, pe 13 august, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a organizat prima discuție oficială pe marginea proiectului de lege privind pensiile private, considerat controversat. Ședința, desfășurată în Parlament, a avut loc cu ușile închise, fără accesul presei. Actul normativ, care ar putea influența direct viața a aproximativ nouă milioane de români, a stârnit critici puternice din partea societății.

Potrivit specialiștilor, prevederile sale favorizează administratorii fondurilor de pensii private, furnizorii de servicii de plată și statul, dar nu aduc beneficii reale celor care ar trebui să fie principalii beneficiari – viitorii pensionari.

La dezbaterea desfășurată la Palatul Parlamentului, reprezentanții sindicatelor au propus ca noua legislație să facă o separare clară între pensiile din Pilonul II și cele din Pilonul III sau IV. Liderul Blocului Național Sindical a afirmat că, în forma discutată, măsurile ar putea aduce beneficii semnificative statului.

„Există în legea pensiei publice, dacă eşti sub pensia minim statul îţi completează prin transferuri de la buget sumele de bani aferente. Faptul că au fixat la nivelul pensiei minime valoarea care să ţi-o dea sub formă de pensie pe Pilonul II pe o perioadă de câţiva ani de zile până în 10 va scoate guvernul din această răspundere de a mai completa veniturile pensionarilor, care se vor afla sub această pensie minimă”, a declarat liderul BNS, Dumitru Costin.

În prezent, întreaga sumă acumulată în fondul privat de pensii poate fi retrasă integral. Potrivit proiectului de lege, însă, majoritatea viitorilor pensionari vor avea posibilitatea să încaseze doar 25% din bani imediat, restul urmând să fie primit în tranșe lunare de câte 1.281 de lei.

„Nu ştiu dacă o să apucăm să-i luăm, am dubii. Nu sunt de acord cu nimic. Am făcut chestii în paralel să nu depind de statul român, am nişte acţiuni la BVB, în imobiliare”. „Eu una n-aş lua toţi banii, aş prefera să am pensia pensie şi pensia privată”, au afirmat oamenii, potrivit Observator. „Trebuie să aibă această posibilitate să şi-i ia pe toţi odată şi dacă nu se poate, să îţi iei doar o parte din ei sau dacă nu eşalonat”.

Experții recomandă introducerea unei pensii minime, dar nu cu valoare fixă, pentru ca fiecare român să poată decide singur ce sumă dorește să primească lunar din economiile acumulate.

„Nu cred că ar trebui oamenilor să li se interzică să retragă bani cu totul din aceste acumulate cu forţa din fondurile lor prin munca statului român, dar ideea de a avea niste limite are sens, ar trebui cetăţenii români să retragă nişte bani. În alte ţări există această prevede precum că în cazul unor probleme de sănătate grave se permite retragerea unor sume”, a explicat profesorul de economie Christian Năsulea.

Iar potrivit experților, banii ar trebui să fie scutiți de taxe.

„Pe piaţa europeană anumite sume fie că nu sunt taxate, fie sunt taxate cu jumătate din impozitul aplicat veniturilor. Doar capitalul este taxat. La noi vedem că se pune taxă pe orice”, a declarat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA. „Dacă ai acumulat o sumă, să spunem de 100.000 de lei, vei plăti 15 mii de lei numai din cauza acestor taxe şi cine vrea toţi banii deodată va afecata pe ceilalţi care se pensionează anul următor”, a spus analistul financiar Iancu Guda.

De asemenea, comisionul de 0,05% perceput de furnizorii de plată ar trebui redus semnificativ.

„Tot profitul care se obţine de-a lungul perioadei de plată se reportează în ultima tranşă, şi acest lucru ar trebui modificat astfel încât profitul obţinut în fiecare an să fie repartizat într-o formă pe care participantul o alege să poată să-l încaseze în fiecare an, să poată să-şi crească valoarea ratei pentru perioada rămasă de plată”, a afirmat George Mot, expert pensii private.

Săptămâna viitoare este programată o nouă rundă de dezbateri publice.