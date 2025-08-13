Guvernul se pregătește să ia în discuție, săptămâna viitoare, modificările propuse pentru Pilonul II de pensii, un subiect care a stârnit controverse și nelămuriri în ultimele săptămâni.

Ilie Bolojan a subliniat, într-o intervenție televizată, că proiectul trebuie explicat în detaliu românilor, pentru a evita confuziile și dezinformările deja apărute în spațiul public.

Potrivit acestuia, inițiatorii – Autoritatea de Supraveghere Financiară – ar trebui să organizeze dezbateri publice, astfel încât cetățenii să înțeleagă clar ce se schimbă și cum vor fi afectate economiile lor pentru pensie.

Proiectul va ajunge ulterior în Parlament, unde se vor decide aspecte precum procentul din contribuții care poate fi retras, perioada de eșalonare a plăților și alte reguli aplicabile pe termen lung.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a intervenit pentru a clarifica unele informații eronate legate de Pilonul II de pensii, reafirmând că fondurile acumulate în acest sistem aparțin exclusiv beneficiarilor și nu vor fi accesate de altcineva. Potrivit acestuia, Executivul urmează să analizeze, ”foarte probabil” săptămâna viitoare, care parte din contribuții va putea fi majorată imediat și cum va fi repartizată restul sumei pe o perioadă de timp.

Într-o declarație acordată miercuri seară, Bolojan a subliniat că ”au fost niște dezinformări și griji pertinente ale românilor” și a dat asigurări că subiectul va fi dezbătut în cadrul Guvernului cât de curând.

”Pilonul II nu este abandonat. Foarte probabil, va fi discutat săptămâna viitoare în guvern. Trebuie să recunoaștem că a născut foarte multe discuții legitime în spațiul public; are un impact asupra unui număr mare de români. Au fost niște dezinformări și griji pertinente ale românilor”, a declarat premierul la Digi24.

El a mai menționat că fondurile din Pilonul II sunt în continuare în administrarea companiilor de profil, și nu a statului.

”Această pensie suplimentară nu este administrată de guvern, ci de fondurile de pensii. (…) Stabilim niște reguli pentru viitor. Se va stabili ce cotă o să ridici imediat – mai mică, mai mare –, în cât timp vei putea eșalona diferența de bani…”, a adăugat Ilie Bolojan.

Totodată, premierul a anunțat că există intenția de a reduce comisioanele aplicate beneficiarilor, astfel încât acestora ”să le rămână mai mulți bani”.