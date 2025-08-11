Iancu Guda, expertul economic, a explicat cum să investești inteligent în aur și ce tipuri de investiții în aur ar fi bine să eviți.

Ca să înțelegem cum va evolua prețul aurului pe termen lung, e important să știm cine deține aurul. Cea mai mare parte a aurului aflat „la vedere” se găsește în bijuterii. Acestea sunt răspândite peste tot, dar poți investi în aur cumpărând acțiuni la firme care fac bijuterii. Nu ai nevoie de mulți bani ca să investești aici — poți începe chiar și cu sume mici, între 10 și 100 de lei.

Un alt avantaj este că nu trebuie să ții bijuteriile acasă și să te îngrijorezi că ar putea fi furate sau pierdute. Deci, investind în companii care produc bijuterii, e mai simplu și mai sigur.

Lingourile și monedele de aur reprezintă 22% din aurul care se găsește la suprafață. Băncile naționale păstrează 17% din aur ca rezervă, ca să arate că țările sunt puternice și pot face față problemelor financiare. Restul de 16% din aur este folosit în industrie sau este păstrat ca stoc.

Aurul este considerat sigur, există o cantitate limitată, iar cererea este mare, mai ales pentru bijuterii, care au o valoare emoțională. Din cauza asta, prețul aurului crește.

Statele Unite ale Americii au 8.333 de tone de aur, mai mult decât Germania, Italia și Franța împreună. România nu este nici pe aproape în top 10 țări cu cele mai mari rezerve de aur. Asta pentru că țările cele mai puternice au cele mai multe rezerve de aur. Totuși, România nu stă rău: are 103 tone de aur, care valorează în jur de 9,3 miliarde de euro, și este pe locul 40 în lume.

Dacă luăm în calcul și rezervele valutare, Banca Națională a României poate acoperi peste 8 luni de importuri, ceea ce este un lucru foarte bun. De aceea, leul a rămas destul de stabil în ultimii 4-5 ani, mai stabil decât multe alte monede din regiune.

Dacă vrei să investești direct în aur, există câteva probleme. În primul rând, există riscul ca aurul să se strice sau să fie furat. Dacă păstrezi aurul acasă, trebuie să ai un seif, pentru că nu e bine să-l ascunzi prin casă și să-l pierzi. Dacă îl ții la bancă, trebuie să plătești o taxă pentru depozitare.

Dacă cumperi aur sub formă de bijuterii, vei plăti TVA și costuri pentru realizarea bijuteriilor, iar acești bani nu îi recuperezi. De aceea, bijuteriile nu sunt o investiție bună, ci mai mult cadouri cu valoare sentimentală. Mai e și problema că e greu să vinzi aurul mai ales la casele de amanet, care vor să-ți dea mai puțin decât valoarea reală.

O altă variantă este să investești indirect în aur — adică să cumperi acțiuni la companii care minează aur, la firme care fac bijuterii sau să investești în fonduri care urmează prețul aurului.