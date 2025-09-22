Gigi Becali ar vrea să se implice într-un proiect politic împreună cu Călin Georgescu pentru a-l scoate din politică pe George Simion. La aproape un an de când alegerile prezidențiale câștigate de Georgescu au fost anulate, Becali are planuri noi. El spune că s-a împăcat cu Georgescu și ar susține o alianță cu el, dar doar pentru a-l contracara pe Simion.

Dacă Georgescu își face propriul partid, Becali nu se va implica. El a mai spus că Georgescu nu este mincinos și nu atacă oamenii, spre deosebire de alții.

„Georgescu e patriot, vorbește despre suveranism, dar nu are apucăturile omului ăsta (n.r. – George Simion). Călin Georgescu spune cât de cât ce vrea să facă, dar în partea aialaltă, nici nu vreau să spun… Dacă Călin Georgescu face un partid, atunci eu nu mă mai bag. Georgescu nu e mincinos, nu e fals. Dacă pleacă cu unul la drum, nu se apucă pe TikTok să-l atace. Nu se duce la om în casă și-l atacă. Nici mort nu face așa ceva. Dacă rămâne Simion, mă voi alia cu Georgescu, eu. Părerea mea este că el va cădea într-o depresie, cât de curând, așa simt. Eu am vorbit cu Călin Georgescu o dată, când a fost la mine la Palat. A fost înainte de alegeri. L-am susținut. Am văzut că Potra, că ține discurs în biserici sectare… Nu te duci să ții cuvântare în așa biserici. Dar nu e om rău, nu e trădător. Simion e muncitor, e mobilizator. Georgescu nu trebuie să-l atace. Dar Simion e brânză bună în burduf de câine. În AUR sunt 5 oameni de mare calitate. Peiu, Bruynseels, Neamțu, Gherasim. Încă vreo doi. Simion nu are partid…”, a spus Becali în cadrul unei intervenții la România TV.

Becali îl consideră pe Simion trădător. De aceea, se va implica să îl dea jos de la conducerea AUR. Becali susține că Simion l-a trădat după ce s-au apropiat foarte mult și că, dacă nu va acționa pentru a-l înlătura, ar fi și el un trădător. El a afirmat că în AUR există dictatură pentru că oricine a criticat conducerea a fost eliminat. Deși Simion este muncitor și un bun mobilizator, Becali spune că acesta a făcut alianțe greșite și că AUR a fost afectat.

Becali a mai spus că dacă Simion va rămâne șeful AUR în următorii ani, el se va implica politic ca să îl înlăture. Dacă Simion va rămâne doar deputat sau senator, nu va interveni.