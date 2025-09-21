Traian Băsescu a subliniat că, deși a apărut un rechizitoriu, acesta nu era disponibil la data de 6 decembrie, ceea ce ridică întrebări cu privire la baza deciziei de anulare a scrutinului.

Fostul președinte consideră că implicarea lui Călin Georgescu în această situație nu are legătură cu o interferență externă, ci este rezultatul unor jocuri interne ale structurilor statului român. El a explicat că Georgescu a fost prezent în mai multe instituții, inclusiv la Ministerul de Externe, dar nu există suficiente motive pentru a considera că ar fi fost orchestrată de forțe externe.

„Dacă aș ști, v-aș fi spus de mult de ce s-au anulat alegerile. Personal, nu cred că există o motivație și tot timpul am spus că, dacă Ciolacu ar fi intrat în turul doi, alegerile nu s-ar fi anulat, este opinia mea. Pe de altă parte, vedem că a apărut un rechizitoriu, nu l-am citit, dar va ajunge în fața unor judecători, care vor constata dacă sunt sau nu probe pentru acuzare, nu numai a lui Călin Georgescu, ci a celor 22. Sunt niște lucruri pe care le-am văzut toți: toți am văzut armele găsite la Potra, banii, aurul, exact ca la cel care era în Rusia și a făcut explozie cu avionul, tot un mercenar”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Traian Băsescu a povestit și despre o întâlnire pe care a avut-o cu Georgescu în 2012, când acesta se oferea să preia funcția de premier. Fostul președinte a declarat că, după aproximativ 20 de minute, a realizat că Georgescu prezenta multe probleme, dar fără soluții concrete, iar abordarea sa era superficială.

„Acest document, care nu e definitiv, nu exista pe data de 6 decembrie și atunci rămâne să ne întrebăm în ce bază au fost anulate alegerile. Din punctul meu de vedere, încă nu sunt atât de convins, precum par unii, că este un joc al Moscovei acest Călin Georgescu. Eu cred că s-a agățat de un joc dâmbovițean. Este creația structurilor statului român, s-a învârtit în foarte multe instituții ale statului, inclusiv în Ministerul de Externe”, a mai spus fostul președinte.

Băsescu a menționat că, deși Georgescu are talent în a convinge și a explica lucrurile într-un mod atrăgător, nu abordează profund problemele.