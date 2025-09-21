Potrivit documentului, Călin Georgescu ar fi convocat la discuție mai multe persoane, între care Horațiu Potra, Sechila Eugen-Ionuț, G. C., V. A. Ș. și B. M., într-un cadru privat organizat la centrul de echitație deținut de D. A. și J. M. din județul Ilfov. Anchetatorii notează că momentul este considerat relevant deoarece a avut loc imediat după revenirea lui Horațiu Potra în România.

Procurorii susțin că la întâlnirea din 7 decembrie 2024 ar fi fost discutat un plan ce presupunea implicarea unor persoane cu pregătire militară din anturajul lui Potra pentru a organiza, în ziua următoare, la București, acțiuni violente cu scopul de a schimba ordinea constituțională în favoarea lui Călin Georgescu.

„Momentul întâlnirii dintre Potra Horațiu, Sechila Eugen-Ionuț, G. C., V. A. Ș. și B. M. la centrul de echitație deținut de D. A. și J. M. pe raza com. Ciolpani, jud. Ilfov prezintă o importanță deosebită în contextul în care acesta are loc imediat după reîntoarcerea lui Potra Horațiu în România”, notează procurorii de la Parchetul General.

În rechizitoriu este inclus și un episod relatat de o martoră, care a descris modul în care a decurs interacțiunea din interiorul încăperii. Ea a povestit că, în momentul în care a adus ceai, Georgescu a refuzat turnarea acestuia și i-a făcut semn să plece, respingând și oferta de a alimenta soba. Relatarea arată că discuțiile au fost întrerupte brusc la intrarea martorei, ceea ce ar fi indicat caracterul confidențial al întâlnirii.

„Tot sub aspectul comportamentului adoptat, martora a mai declarat și faptul că, în momentul în care a adus ceaiul, Georgescu Călin nu a lăsat-o să toarne în pahare și i-a făcut semn cu mâna că nu are nevoie de servire din partea sa. În continuare, martora a întrebat dacă este nevoie să mai bage lemne în sobă în timp ce aceștia se aflau la masă, însă Georgescu Călin i-a făcut semn că nu este nevoie și că poate să plece. Astfel, martora arată că a înțeles clar că era vorba despre o discuție confidențială și nu doar că nu doreau să fie auziți, ci nici să fie deranjați, atmosfera fiind una extrem de încărcată”, susțin procurorii.

Procurorii notează că atmosfera din timpul întâlnirii ar fi fost încărcată și controlată strict de Călin Georgescu. Potrivit documentului, acesta ar fi stabilit regulile interacțiunii, ar fi limitat accesul persoanelor neimplicate direct și ar fi condus discuțiile într-un cadru pe care l-a menținut sub control.

În acest fel, spun anchetatorii, s-ar fi asigurat discreția și un spațiu considerat sigur pentru dialogul purtat.