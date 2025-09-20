Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din România, și-a solicitat suspendarea activității de lector la Universitatea din Pitești, instituție afiliată Universității Politehnica. Cererea are valabilitate pe întreaga perioadă a anului universitar 2025-2026.

Această decizie vine după ce, încă din februarie 2025, Georgescu își întrerupsese activitatea didactică, ceea ce l-a lăsat fără surse de venit în ultimele opt luni. În presă au circulat informații conform cărora Senatul universității l-ar fi suspendat din cauza unor „probleme penale”, însă acestea au fost infirmate – suspendarea fiind, de fapt, la inițiativa lui, potrivit surselor Newsweek România.

Ultima remunerație încasată de acesta a fost în octombrie 2024, în valoare de 7.500 lei net. Totuși, în anii anteriori, salariul său de lector a variat considerabil, coborând uneori chiar la 736 lei pe lună. Deși în prezent nu mai obține venituri, Georgescu locuiește într-o vilă din Mogoșoaia, cumpărată la sfârșitul anului trecut cu peste 500.000 de euro.

Universitatea Politehnica a confirmat că acesta a depus mai multe solicitări de suspendare a contractului individual de muncă, cea mai recentă fiind valabilă până la sfârșitul anului universitar 2025-2026.

Prin urmare, Georgescu nu va reveni la catedră în viitorul apropiat și rămâne, cel puțin pentru moment, fără venituri regulate.

Potrivit documentelor întocmite de procurori, Călin Georgescu ar fi pregătit de mai mulți ani un plan prin care urmărea să obțină controlul politic.

Investigația arată că acesta și-ar fi construit o rețea de influență, din care făceau parte persoane cu trecut controversat, dispuse să îl sprijine constant – inclusiv financiar.

Un exemplu invocat de anchetatori este Horațiu Potra, care i-ar fi achitat chiria pentru o mașină de lux și i-ar fi oferit sume de bani în repetate rânduri.

Procurorii mai notează că probele colectate sugerează faptul că susținătorii lui Georgescu ar fi discutat din timp despre posibilitatea de a recurge la acțiuni de forță în context electoral.

Într-o conversație din martie 2023, purtată cu o persoană apropiată de militarii ceceni coordonați de Ramzan Kadîrov, fostul șofer al lui Georgescu – și el fost luptător în Legiunea Străină Franceză – ar fi făcut referire la acest scenariu:

„E ultima șansă alegerile care vin, dacă nu se schimbă sistemul, suntem pa… eu cred că Dumnezeu așteaptă să luptăm, nu doar să ne rugăm la el întruna, că El ne dă forță, dar dacă nu o folosim nu e cu nimic vinovat … trebuie pus parul pe ei. Simplu, nu rugăciuni și speranțe.”, se precizează în rechizitoriu.

