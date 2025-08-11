Vânzările de cipuri ale Nvidia și AMD în China vor fi posibile din nou, însă cu o condiție: ambele companii vor direcționa 15% din veniturile obținute către guvernul SUA.

În trecut, Washingtonul a impus interdicții stricte asupra livrărilor de tehnologii avansate, mai ales în domenii legate de inteligența artificială. Restricțiile erau justificate prin potențialele riscuri pentru securitatea națională.

Documentele obținute arată că Nvidia va vira procentul din vânzările modelului H20, iar AMD din comercializarea cipului MI308.

Informația a fost publicată inițial de Financial Times și confirmată ulterior din surse oficiale. Producătorii au căutat în mod activ soluții pentru a menține legăturile comerciale cu Beijingul.

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a fost implicat direct în negocieri, având întâlniri repetate cu oficiali americani, inclusiv cu președintele Donald Trump.

„Respectăm regulile stabilite de guvernul SUA pentru participarea noastră pe piețele mondiale”, a declarat compania pentru BBC.

De asemenea, Nvidia a subliniat că nu a expediat H20 în China de luni de zile, însă speră ca noile reguli să permită competiția echitabilă pe plan internațional.

AMD nu a transmis comentarii oficiale până la momentul publicării. Casa Albă a evitat să facă declarații publice în legătură cu acordul. Potrivit unor surse din industrie, discuțiile au durat mai multe luni și au implicat concesii de ambele părți.

În pofida acordului, mai mulți experți în securitate, inclusiv foști oficiali americani, au avertizat că anumite modele de cipuri ar putea fi folosite în scopuri militare.

Într-o scrisoare trimisă Departamentului Comerțului, 20 de specialiști au atras atenția că produsele dezvoltate pentru piața civilă pot fi adaptate pentru aplicații strategice.

„Cipurile optimizate pentru inferența inteligenței artificiale nu vor alimenta doar produsele de consum sau logistica fabricilor; ele vor permite sisteme autonome de arme, platforme de supraveghere a informațiilor și progrese rapide în luarea deciziilor pe câmpul de luptă”, au avertizat aceștia.

În replică, Nvidia a transmis că SUA nu își poate permite să repete greșeala pierderii supremației tehnologice, așa cum s-a întâmplat cu tehnologia 5G.

„America nu poate repeta 5G și pierde poziția de lider în telecomunicații. Tehnologia de inteligență artificială a Americii poate deveni standardul mondial dacă ne întrecem”, au spus cei de la Nvidia pentru BBC.

Reluarea vânzărilor de cipuri către China vine pe fondul unei relative detensionări a relațiilor comerciale dintre Beijing și Washington.

„Acordul subliniază costul ridicat al accesului pe piață pe fondul escaladării tensiunilor comerciale din domeniul tehnologiei, creând o presiune financiară substanțială și o incertitudine strategică pentru furnizorii de tehnologie”, a adăugat Charlie Dai, vicepreședinte și analist principal la firma globală de cercetare Forrester.

Ambele părți au convenit recent asupra unui armistițiu temporar în războiul tarifar, iar China a relaxat controalele asupra exportului de pământuri rare. În schimb, SUA a redus restricțiile impuse firmelor care proiectează cipuri pe teritoriul chinez.

În paralel, administrația Trump a continuat să pună presiune pe marile corporații pentru a-și crește investițiile pe teritoriul american.

Apple a anunțat o investiție suplimentară de 100 de miliarde de dolari, iar Micron Technology a confirmat planuri pentru un complex de producție de 200 de miliarde de dolari. Nvidia a dezvăluit, de asemenea, planuri de 500 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor servere de inteligență artificială în SUA.