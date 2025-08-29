Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de lege revizuit cu noile taxe care vor face parte din Pachetul 2 de măsuri fiscale. Este varianta revizuită a proiectului de lege scos în consultare publică în data de 14 august 2025 de Ministerul Finanțelor.

Acest proiect de lege este unul dintre cele șase acte normative din Pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament săptămâna viitoare. Toate cele șase acte normative vor fi adoptate vineri, 29 august 2025, de către Executiv.

Proiectul de lege schimbă regimul fiscal aplicabil veniturilor din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare, în sensul eliminării modalității de stabilire a venitului net anual pe bază de normă de venit, inclusiv renunțarea la posibilitatea de a opta pentru determinarea venitului net anual în sistem real.

Proiectul de lege propune introducerea unei noi modalități de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual.

Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, încasate în cursul anului fiscal. Pentru determinarea venitului net contribuabilii completează doar partea referitoare la venituri din registrul de evidenţă fiscală și nu au obligația de a conduce evidență contabilă.

Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, fiind impozit final. Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Pentru aceste venituri, contribuabilii datorează contribuții sociale obligatorii potrivit prevederilor Titlului V din Codul Fiscal, aplicabile veniturilor din activități independente.

Cota forfetară de 30% se va aplica și proprietarilor-persoane fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt (o perioadă neîntreruptă de maximum 30 de zile pentru aceeași persoană, într-un an) a camerelor situate în locuinţe proprietate personală. Ele vor fi obligate să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale și să emită bonuri fiscale pe care să le înmâneze clienților.