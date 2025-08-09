Cunoscut pentru competența sa excepțională, dar și pentru umanitatea cu care și-a tratat pacienții, profesorul Teodorescu a fost un pionier al chirurgiei laparoscopice în România. A condus ani la rând Clinica I Chirurgie a Spitalului Județean Timișoara și a format generații întregi de medici, devenind nu doar un lider profesional, ci și un mentor respectat și admirat.

Lumea medicală din România este în doliu după trecerea în neființă a profesorului Marius Teodorescu, unul dintre cei mai respectați chirurgi din țară și o personalitate de referință a medicinei timișorene. Născut în 1944, acesta a condus Clinica I Chirurgie a Spitalului Județean Timișoara, fiind recunoscut pentru profesionalismul său, dar și pentru implicarea profundă în formarea viitorilor medici. Profesorul s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani.

Marius Teodorescu a fost unul dintre medicii care au introdus și dezvoltat chirurgia laparoscopică în țară, transformând această ramură a medicinei într-un domeniu de excelență la Timișoara. Prin munca sa, a reușit să aducă tehnici moderne în spitalele românești și să le transmită mai departe generațiilor tinere de chirurgi, conform Express de Banat.

Foștii colegi și studenți îl descriu drept un mentor devotat, un model de dăruire și un om cu suflet mare. Întreaga sa carieră a fost pusă în slujba medicinei și a binelui pacientului. A format zeci de generații de medici, care îi continuă astăzi munca, păstrându-i în minte sfaturile și exemplul.

Plecarea profesorului lasă un gol greu de umplut în inimile colegilor, ale foștilor studenți și ale tuturor celor care au avut ocazia să îl cunoască. În Timișoara, numele său va rămâne sinonim cu excelența medicală, viziunea și inovația. Moștenirea sa nu se măsoară doar în intervențiile chirurgicale realizate, ci și în oamenii pe care i-a format și inspirat.

„A fost un mentor, un model de dăruire și un om cu suflet mare, care și-a pus întreaga viață în slujba medicinei și a binelui pacientului. Ne-a părăsit un simbol al excelenței medicale timișorene, un vizionar care a adus chirurgia laparoscopică la rang de artă, un formator de școală medicală și un sprijin real pentru zeci de generații de tineri medici. Tristețea este cu atât mai mare cu câte plecarea sa lasă în urmă un gol imens – în inimile colegilor, ale foștilor studenți și ale tuturor celor care au avut onoarea de la cunoaștere. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean din Timișoara.

Cazul doctorului Teodorescu nu este singura tragedie care a lovit lumea medicala din România. Moartea acestuia a venit la doar câteva zile de la decesul unui alt nume important din sfera medicală. Doctorul Sorin Stăniloiu, unul dintre cei mai iubiți și respectați chirurgi pediatri ai țării, s-a stins din viață la doar 56 de ani, lăsând în urmă un gol imens în inimile colegilor, ale pacienților și ale miilor de familii pe care le-a ajutat de-a lungul anilor.

Timp de mai bine de 30 de ani, dr. Sorin Stăniloiu a fost o prezență constantă în sala de operații a secției de chirurgie pediatrică a Spitalului „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu. Colegii îl descriu ca pe un profesionist desăvârșit, un mentor și un sprijin necondiționat pentru generațiile tinere de medici.

De-a lungul impresionantei sale cariere, medicul a tratat și salvat mii de copii, devenind un simbol al devotamentului și al excelenței profesionale. Numele său este strâns legat de istoria și prestigiul spitalului din Târgu Jiu, dar și de respectul și recunoștința întregului județ Gorj.