România, pas important în tratarea marilor arși! Alexandru Rogobete a precizat că, dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat, subliniind că îl monitorizează zilnic și l-a susținut constant împreună cu echipa sa. El a menționat că Timișoara va găzdui primul centru funcțional destinat tratării marilor arși.

În ceea ce privește stadiul lucrărilor, acesta a precizat că proiectul este realizat în proporție de 75–80%, structura fiind finalizată complet, iar progresul la arhitectură și instalații atingând 70%, respectiv 75%.

„Dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat. Urmăresc acest proiect zilnic, l-am susținut constant alaturi de echipǎ și mă bucur enorm să pot spune că Timișoara va găzdui primul centru funcțional dedicat tratării marilor arși. Stadiul lucrărilor este de 75–80%, structura fiind finalizată integral (100%), iar în ceea ce privește arhitectura și instalațiile, progresul este de 70%, respectiv 75%”, a transmis el pe Facebook.

Potrivit ministrului Sănătății, noul centru nu va fi doar un spaţiu destinat tratării marilor arşi, ci va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generaţie, incluzând:

58 de paturi pentru UPU-SMURD

12 paturi pentru pacienţii cu arsuri grave

6 rezerve pentru pacienţi cu arsuri intermediare şi post-critici

5 paturi pentru microchirurgie şi chirurgie reconstructivă

o secţie ATI cu 27 de paturi

un bloc operator modern cu 25 de săli

Totodată, oficialul a precizat că imobilul va dispune de un heliport, destinat intervenţiilor rapide şi sigure.

Alexandru Rogobete a mai precizat că proiectul are o valoare de 80 de milioane de euro, finanţarea fiind asigurată de Ministerul Sănătăţii prin intermediul unui proiect al Băncii Mondiale, în parteneriat cu autorităţile judeţene.

Potrivit acestuia, Ministerul Sănătăţii a iniţiat deja procedura de achiziţie a echipamentelor medicale necesare, pentru ca centrul să fie dat în folosinţă cât mai curând.

De asemenea, a arătat că realizarea Centrelor de Mari Arşi, împreună cu Institutul Oncologic din Timişoara, face parte dintr-un amplu program de modernizare a sistemului medical românesc, derulat de minister în colaborare cu autorităţile locale. În opinia sa, aceste investiţii vor aduce pacienţilor servicii medicale de înaltă performanţă, vor reduce inechităţile de tratament şi vor consolida capacitatea de reacţie a sistemului sanitar în situaţii critice.

Rogobete a subliniat că proiectul Centrului de Mari Arși este rezultatul unei munci de echipă, coordonată de Ministerul Sănătății și implementată de echipa din Timișoara. El a adăugat că România are nevoie de spitale moderne și sigure, iar acest obiectiv începe treptat să se concretizeze.