Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat duminică, 24 august, spitalele din județul Vâlcea și a evidențiat progresele realizate prin investiții europene. El a subliniat că sănătatea se schimbă cu fapte și bani, nu cu promisiuni, menționând că investițiile depășesc 150 de milioane de euro și au fost transformate în realitate pentru pacienți.

În județ, spitalele beneficiază de ambulatorii extinse și reabilitate, blocuri operatorii noi cu nouă săli de operație ultramoderne, secții ATI modernizate și echipamente performante pentru pacienții critici, precum și aparatură de imagistică modernă pentru diagnostic rapid aproape de casă.

Totodată, este în curs de construire un centru de sănătate mintală destinat tratării pacienților cu adicții, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Rogobete a precizat că întâlnirea cu specialiști din Timișoara, care lucrează acum la Vâlcea, i-a reamintit că viitorul sănătății se construiește prin oameni și pentru oameni.

Printre pașii următori, ministrul a menționat achiziția unui angiograf pentru tratarea pacienților cu AVC în județ, înființarea primului consorțiu administrativ județean din România, care va integra toate spitalele din Vâlcea într-o singură rețea medicală pentru servicii unitare și performante, și transformarea Spitalului Județean Vâlcea în spital clinic pentru atragerea specialiștilor și recunoașterea performanței medicale.

Ministrul Sănătății a recunoscut că există și scăpări, dar a subliniat că seriozitatea și atitudinea proactivă permit reașezarea sănătății pe baze solide și demne.

El a mulțumit președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, pentru implicarea constantă și viziunea clară asupra dezvoltării sănătății în județ, subliniind că, împreună cu echipa de management a Spitalului Județean, are încredere că sănătatea din Vâlcea se transformă în bine.

Alexandru Rogobete a punctat la final că proiectul #FapteNuVorbe demonstrează că sistemul sanitar poate fi schimbat atunci când există responsabilitate, investiții și oameni dedicați.