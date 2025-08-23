Aflat sâmbătă la Deva, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, începând cu luna septembrie, spitalele vor avea obligația de a afișa pe site-urile proprii mai mulți indicatori privind activitatea desfășurată, în scopul creșterii transparenței. Printre aceștia se vor număra date legate de numărul pacienților internați sau al celor transferați către alte unități medicale.

„Începând din septembrie, spitalele vor fi obligate să publice pe site-ul lor o serie de indicatori pentru transparenţă. Şi anume – numărul de pacienţi internaţi, gradul de ocupare a patului din luna precedentă, procentul de execuţie din contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi numărul de pacienţi transferaţi în alte spitale”, a declarat ministrul.

Întrebat despre stadiul actual al construcției spitalelor regionale, Rogobete a precizat că cel din Craiova este cel mai avansat și va fi primul care va deveni funcțional, conform informațiilor furnizate de Agerpres.

„În 2022, când am ajuns în Ministerul Sănătăţii, cele trei proiecte pentru spitalele regionale erau complet blocate. Atunci a început licitaţia pentru toate trei, la Craiova se lucrează şi va fi primul spital regional dat în folosinţă. La Iaşi a existat o contestaţie care s-a finalizat şi estimez că din octombrie vor începe lucrările efective, iar la Cluj tocmai ce s-a finalizat licitaţia”, a explicat oficialul.

Ministrul Alexandru Rogobete a efectuat, de asemenea, o vizită de lucru în unitățile spitalicești din municipiile Hunedoara, Deva și Brad.

La rândul său, prezent la inaugurarea noii Unități de Primiri Urgențe din Alba Iulia, șeful DSU, Raed Arafat, a atras atenția asupra percepției greșite pe care unii pacienți o au despre serviciile de urgență. El a explicat că tratamentele medicale necesită timp și că nu pot fi oferite instantaneu, cum se întâmplă într-un restaurant de tip fast-food.

Cu ocazia deschiderii noii UPU din Alba Iulia, Raed Arafat a transmis un mesaj ferm privind așteptările pacienților care ajung la urgență, comparând unitățile medicale cu restaurantele de tip fast-food doar pentru a ilustra ideea că nici acolo nu totul este instantaneu.

„Trebuie să se înţeleagă că nu am inaugurat un fast-food medical. Aici nu este vorba de o unitate unde intri, ai pretenţii să fie totul făcut în cinci minute şi să ieşi de acolo, cum te duci să cumperi un sendviş de la un fast-food. Şi acolo aştepţi, şi aici aştepţi, pentru că sunt motive de aşteptare”, a declarat Arafat.

El a insistat că timpul de așteptare este parte integrantă a sistemului medical de urgență și că nu va putea fi eliminat complet. Doar cazurile grave sunt tratate imediat, în timp ce ceilalți pacienți sunt evaluați în funcție de severitatea afecțiunilor.

Arafat a mai explicat că, în mod normal, fiecare pacient este preluat pentru o primă evaluare într-un interval de 15 până la maximum 30 de minute, iar cei care așteaptă mai mult o fac pentru că situația lor permite.

Potrivit șefului DSU, reducerea timpilor de așteptare depinde de o mai bună colaborare între secțiile spitalului, echipamente performante în UPU și personal suficient. Chiar și cu aceste condiții îndeplinite, actul medical implică pași care nu pot fi grăbiți: analize, consultații, investigații detaliate.

În final, Arafat a subliniat că sistemul de urgență nu funcționează pe principiul „primul venit, primul servit”, ci în baza unei triere stricte, care prioritizează urgențele reale.