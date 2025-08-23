Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat o reformă majoră privind modul în care sunt selectați și evaluați șefii de secție, de laborator și de servicii medicale din spitale. Oficialul a subliniat că un spital funcționează corect atunci când secțiile sunt bine organizate, echipele medicale sunt coordonate eficient și pacienții beneficiază de respect și îngrijiri de calitate.

Din acest motiv, funcțiile de conducere nu vor mai fi ocupate doar prin simpla depunere a unor candidaturi, ci printr-un concurs bazat pe proiecte de dezvoltare a secției, cu obiective clare, indicatori măsurabili și planuri de modernizare.

Potrivit noii reglementări, șefii de secție vor încheia contracte de administrare, asumându-și responsabilități precise, iar performanța lor va fi monitorizată anual.

Alexandru Rogobete a subliniat că, în trecut, concursurile erau formale, reduse la „recitarea” unor articole de lege, însă acum acestea vor fi eliminate și înlocuite cu evaluări autentice, centrate pe competență, capacitate de leadership și viziune managerială.

Ministrul a explicat că nu întotdeauna persoana cu cel mai înalt grad universitar este și cel mai bun lider, de aceea criteriile academice nu vor mai reprezenta singura recomandare pentru ocuparea posturilor de conducere.

Alexandru Rogobete a insistat asupra faptului că rolul de șef de secție nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă și una de mare importanță. Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi elemente centrale în evaluările periodice.

Rogobete a recunoscut că există rezistență față de aceste schimbări, dar a transmis că sistemul sanitar nu mai poate continua cu vechile obiceiuri și că spitalele au nevoie de lideri activi, profesioniști și responsabili.

Prin această măsură, Ministerul Sănătății urmărește să creeze spitale mai organizate, secții mai eficiente și servicii medicale de calitate superioară, astfel încât pacienții să beneficieze de tratamente mai bune și de condiții de îngrijire moderne.