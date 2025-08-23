Ministrul Sănătății schimbă regulile pentru șefii de secție: contracte pe bază de performanță, evaluare anuală și concursuri reale
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat o reformă majoră privind modul în care sunt selectați și evaluați șefii de secție, de laborator și de servicii medicale din spitale. Oficialul a subliniat că un spital funcționează corect atunci când secțiile sunt bine organizate, echipele medicale sunt coordonate eficient și pacienții beneficiază de respect și îngrijiri de calitate.
Din acest motiv, funcțiile de conducere nu vor mai fi ocupate doar prin simpla depunere a unor candidaturi, ci printr-un concurs bazat pe proiecte de dezvoltare a secției, cu obiective clare, indicatori măsurabili și planuri de modernizare.
Potrivit noii reglementări, șefii de secție vor încheia contracte de administrare, asumându-și responsabilități precise, iar performanța lor va fi monitorizată anual.
Alexandru Rogobete a subliniat că, în trecut, concursurile erau formale, reduse la „recitarea” unor articole de lege, însă acum acestea vor fi eliminate și înlocuite cu evaluări autentice, centrate pe competență, capacitate de leadership și viziune managerială.
Cel mai înalt grad universitar nu echivalează cu cel mai bun lider. Evaluările vor ține cont de acum de multe alte criterii
Ministrul a explicat că nu întotdeauna persoana cu cel mai înalt grad universitar este și cel mai bun lider, de aceea criteriile academice nu vor mai reprezenta singura recomandare pentru ocuparea posturilor de conducere.
Alexandru Rogobete a insistat asupra faptului că rolul de șef de secție nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă și una de mare importanță. Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi elemente centrale în evaluările periodice.
Rogobete a recunoscut că există rezistență față de aceste schimbări, dar a transmis că sistemul sanitar nu mai poate continua cu vechile obiceiuri și că spitalele au nevoie de lideri activi, profesioniști și responsabili.
Prin această măsură, Ministerul Sănătății urmărește să creeze spitale mai organizate, secții mai eficiente și servicii medicale de calitate superioară, astfel încât pacienții să beneficieze de tratamente mai bune și de condiții de îngrijire moderne.
Postarea integrală a ministrului Sănătății
„Șefii de secție, criterii clare și evaluare periodică
Un spital este sănătos atunci când secțiile lui funcționează corect. Dincolo de clădiri moderne și echipamente de ultimă generație, esența calității medicale stă în organizarea fiecărei secții, în modul în care echipa este coordonată și în respectul arătat pacienților.
Prin această modificare legislativă, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual. În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile.
Calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Recunoaștem acest adevăr și schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcțiilor de conducere.
Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuǎ. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoința pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua așa și că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora.
Conducerea unei secții nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă și încǎ una mare
Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare.
Mesajul meu este ferm: șefii de secție nu mai pot rămâne în funcții din inerție. Ei trebuie să fie lideri activi, profesioniști și responsabili.
Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secții mai eficiente și, în final, pacienți mai bine tratați”, a transmis Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.