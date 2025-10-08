Republica Moldova va găzdui prima fabrică de producere a componentelor pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice, în urma unui proiect investițional de 20 milioane de euro. Memorandumul de înțelegere a fost semnat în cadrul Moldova Business Week 2025 între companiile Zener Group (Republica Moldova), New Energy Technology (China) și Horizon Auto.

Fabrica va fi construită la Strășeni și va produce echipamente pentru infrastructura de mobilitate electrică – stații de încărcare și sisteme de stocare a energiei. Producția va fi destinată în principal exportului pe piața europeană.

Potrivit Invest Moldova Agency, investiția marchează unul dintre cele mai importante proiecte chineze din Republica Moldova din ultimii ani, depășind de peste 20 de ori nivelul capitalului atras anterior din această țară. Amplasarea geografică strategică și climatul investițional în dezvoltare au fost factori decisivi pentru alegerea Moldovei ca destinație a proiectului.

Reprezentantul companiei chineze New Energy Technology, Mu Dayong, a menționat că proiectul are o importanță strategică, vizând dezvoltarea unei baze solide de producție pentru tehnologii de încărcare și stocare a energiei, care să deservească piața europeană și să contribuie la integrarea Republicii Moldova în lanțurile valorice internaționale.

„Investim 20 de milioane de euro pentru a construi o fabrică modernă, complet automatizată, destinată pieței europene. Obiectivul nostru este să dezvoltăm aici o bază solidă de producție pentru tehnologii de încărcare și stocare a energiei, contribuind atât la dezvoltarea regiunii, cât și la integrarea Republicii Moldova în lanțurile valorice europene.”

Noua unitate va crea zeci de locuri de muncă directe, în special pentru specialiști în inginerie electrică și electronică, logistică și managementul producției. Totodată, investiția va genera beneficii indirecte prin dezvoltarea furnizorilor locali și creșterea exporturilor de tehnologii și componente pentru vehicule electrice.

Directorul Agenției de Investiții, Natalia Bejan, a declarat că această investiție demonstrează maturizarea mediului de afaceri din Republica Moldova și confirmă capacitatea țării de a atrage proiecte majore în domenii de înaltă tehnologie.

„Această investiție confirmă că Republica Moldova este pregătită să facă parte activ din lanțurile valorice globale. Este o validare a direcției pe care am ales-o – tehnologizarea industriei și dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată mare. Proiectul nu doar demonstrează încrederea investitorilor în mediul nostru de afaceri, dar și consolidează poziția Moldovei ca partener credibil în tranziția verde și integrarea în economia europeană modernă.”

La rândul său, Nicu Danilov, cofondator Zener Group, a subliniat că parteneriatul cu New Energy Technology marchează un moment esențial pentru companie și pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, prin crearea unei unități moderne de producție și prin consolidarea poziției țării în lanțurile valorice europene.

„Această investiție realizată în parteneriat cu New Energy Technology Co. marchează un moment esențial pentru Zener Group și pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Prin construcția fabricii de la Strășeni, vom produce componente avansate pentru infrastructura de mobilitate electrică, creând zeci de locuri de muncă calificate și consolidând poziția țării noastre în lanțurile valorice europene. Acest proiect nu doar atrage capital străin semnificativ, ci și demonstrează potențialul Moldovei ca hub tehnologic în tranziția verde.”

Investiția consolidează rolul Republicii Moldova în dezvoltarea tehnologiilor verzi și în integrarea lanțurilor valorice europene din sectorul mobilității electrice.