Oana Țoiu a precizat că dialogul a avut loc începând cu ora 21:30, ora României, și a durat aproximativ 30 de minute. Ea a explicat că este prima întâlnire bilaterală oficială cu Marco Rubio, după două întrevederi anterioare avute în cadrul summitului NATO de la Haga și la Națiunile Unite, la New York.

Ministrul a spus că întâlnirea a fost una „excelentă”, subliniind importanța parteneriatului strategic româno-american atât în domeniul securității, cât și în cel al energiei și al relațiilor umane create între cele două state.

„A fost o întâlnire excelentă. Atât pentru România, cât și pentru SUA, parteneriatul nostru strategic este important, atât în partea de securitate, cât și în proiectele comune pentru energie și legăturile umane care s-au creat pe fondul construirii acestui parteneriat strategic. Este a treia oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit prima dată la Haga, la summitul NATO, apoi în formatul Națiunilor Unite, la New York, în formatul de lucru trans-atlantic. Cu toate acestea, este prima întâlnire bilaterală pe care o avem”, a spus Oana Țoiu la Antena 3 CNN.

Oana Țoiu a arătat că, în privința apărării, s-a convenit asupra necesității menținerii prezenței trupelor americane în România, aceasta având un rol esențial pentru stabilitatea regională. Ea a explicat că această prezență are un efect de descurajare a potențialelor intruziuni și contribuie la siguranța vecinilor care nu sunt încă membri ai Uniunii Europene sau ai NATO.

În cadrul discuției au fost abordate și investițiile din industria de apărare și dezvoltarea unor capabilități comune în domeniul producției militare. Potrivit ministrului, aceste proiecte se înscriu într-o strategie mai amplă a Statelor Unite privind poziționarea în Europa și Orientul Mijlociu, documentele finale urmând să fie prezentate până la sfârșitul anului.

„Am agreat împreună că este foarte important ca această prezența să continue și rolul ei nu doar pentru România, ci pentru regiune. Prezența SUA în format NATO în România are și un efect de descurajare a potențialelor intruziuni, are și un efect de stabilitate în regiune, în ceea ce privește vecinii noștri care nu sunt încă membri ai UE sau NATO. Am discutat și despre producția care ține de zona militară, de armament și investițiile viitoare în România. În aceste vorbim de o miză sporită în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea unor capabilități comune. Ei deja au luat această decizie pe care președintele Nicușor Dan a anunțat-o în Parlament de crește prezența României ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au față de Orientul Mijlociul. În ceea ce privește analiza posturii în Europa față de Indo-Pacific, aici o să aibă documentele oficiale cel mai probabil până la sfârșitul anului”, a spus ministrul.

A doua mare temă a întrevederii a fost sectorul energetic. Oana Țoiu a precizat că s-a discutat atât despre colaborarea în domeniul nuclear, cât și despre rolul României în partea logistică privind transportul gazului natural lichefiat (LNG) din SUA către Europa.

Ea a adăugat că discuția a avut și un moment mai relaxat, legat de istoria comună a celor două țări în domeniul petrolului. Ministrul a menționat că România și SUA au fost printre primele state care au descoperit și utilizat petrolul, iar o colaborare româno-americană în acest domeniu este documentată încă din 1915.

„Am discutat și de nuclear, dar și de rolul pe care România îl are în a contribui la partea logistică foarte importantă pentru SUA în ceea ce privește aducerea în Europa a LNG-ului. Un moment cordial în conversație a fost legat mai degrabă de trecut, România și SUA sunt printre primele țări din lume, care nu doar că au descoperit petrol și au început să-l folosească, ci și una dintre primele multinaționale din lume în zona este româno-americană, noi am găsit în documentele oficiale, în Monitorul oficial, în arhive, chiar din 1915, un convocator al Adunării Generale”, a mai declarat aceasta.

Oana Țoiu a confirmat că a discutat cu Marco Rubio și despre viitoarea vizită a președintelui României, Nicușor Dan, în Statele Unite, unde acesta urmează să aibă o întrevedere cu președintele Donald Trump în primul trimestru al anului viitor.

„Da, am discutat şi despre întâlnirea preşedinţilor şi aici suntem aliniaţi în ceea ce priveşte posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor”, a declarat Oana Ţoiu.

La finalul întrevederii, oficialii au făcut un schimb de cadouri la nivelul echipelor de consilieri. Ministrul a transmis și mesajul lui Marco Rubio către cetățenii români, potrivit căruia Statele Unite apreciază parteneriatul strategic cu România și consideră colaborarea dintre cele două țări una de încredere și influență pozitivă în regiune.

În încheiere, Oana Țoiu a transmis, de la Washington, că România „a fost, este și va continua să fie respectată” în Statele Unite.