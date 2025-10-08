Primăria anunță că răspunsurile vor contribui la elaborarea Planului Integrat de Calitate a Aerului (PICA) și a Planului de Menținere a Calității Aerului. Aceste documente stabilesc măsurile prin care autoritățile locale urmăresc îmbunătățirea aerului din Capitală.

Anterior, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că vechiul plan era incomplet, întrucât nu menționa persoanele responsabile cu implementarea și nu oferea soluții eficiente.

Tot acel document a fost unul dintre motivele pentru care România a fost condamnată din cauza depășirilor constante ale valorilor de PM10, potrivit Buletin de București.

Chestionarul este disponibil online, prin intermediul paginii de Facebook AER 2030, și poate fi completat în 5–7 minute. Termenul limită este 10 octombrie 2025.

Formularul nu este anonim, însă colectează doar adresele de email, care nu vor fi făcute publice. Participarea este voluntară și este destinată locuitorilor din București care au cel puțin 18 ani. Toate întrebările sunt obligatorii.

Prin acest demers, Primăria vrea să afle cum percep bucureștenii calitatea aerului, cât de preocupați sunt de poluare și care sunt cele mai eficiente metode de informare și comunicare pe tema protecției mediului.

În martie 2025, Primăria Capitalei a atribuit contractul pentru realizarea noului Plan Integrat de Calitate a Aerului, în valoare de 2,23 milioane de lei. Documentul este considerat unul strategic pentru gestionarea calității aerului și protejarea sănătății populației.

Proiectul este implementat de o asociere formată din EPC Consultanță de Mediu și Institutul Flamand pentru Cercetare Tehnologică (VITO). Aceste instituții vor realiza și un studiu de modelare matematică privind dispersia poluanților atmosferici în București.

Planul Integrat de Calitate a Aerului adoptat în 2018, în mandatul Gabrielei Firea, a fost anulat în 2020 de Tribunalul București, după ce mai multe organizații neguvernamentale au reclamat lipsa unor măsuri eficiente. La acel moment, documentul fusese prezentat ca primul plan strategic care propunea soluții reale pentru combaterea poluării.

Noul chestionar lansat acum face parte din procesul de actualizare a acestui plan, menit să identifice principalele surse de poluare și soluțiile prin care acestea pot fi reduse. Autoritățile speră ca implicarea locuitorilor să contribuie la un program mai eficient pentru îmbunătățirea aerului din Capitală.