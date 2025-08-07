Lucia Efrim, cunoscută de apropiați sub numele de „Toto”, s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, lăsând în urmă nu doar amintirea unei jurnaliste dedicate, ci și a unei femei al cărei suflet a fost mereu deschis pentru ceilalți. După două luni de luptă cu o boală nemiloasă, petrecute în cadrul Institutului Oncologic din București, inima sa a încetat să mai bată în noaptea de 6 august.

„Lucia Efrim, sau, cum o cunoaștem toți, Toto. Inima ei mare și generoasă a încetat să bată noaptea trecută. A fost omul cel mai întreg pe care am avut șansa să îl întâlnesc. Un om care și-a dedicat viața prietenilor, care se dăruia cu totul, care și-a trăit viața pentru ceilalți”, și-a început Luca Niculescu mesajul emoționant.

Lucia Efrim nu a fost doar o voce puternică în presă, ci și o prezență luminoasă în viețile celor din jur. Fostă jurnalistă la Mediafax, și-a pus întreaga energie în munca sa, abordând fiecare subiect cu o rigoare morală rar întâlnită. Avea opinii bine conturate, dar era mereu deschisă către dialog și nu ezita să-și reconfigureze convingerile atunci când era confruntată cu argumente solide. A trăit cu pasiune, cu implicare, cu o grijă constantă față de oameni – dincolo de titluri, dincolo de știri.

Cei care au cunoscut-o vorbesc despre ea ca despre o forță tăcută: blândă, dar hotărâtă, prezentă cu discreție dar cu o influență profundă. Niciun detaliu nu-i scăpa – nici o zi de naștere, nici o tăcere suspectă în vocea unui prieten. Știa când să apară, ce să spună, și mai ales – când să asculte.

În 2022, când războiul a cuprins Ucraina, Lucia a fost printre primii voluntari prezenți în Gara de Nord. A ajutat fără să aștepte nimic în schimb – mame obosite, copii speriați, familii destrămate.

Le-a oferit haine, alimente, spații temporare de cazare și, cel mai important, alinare. Când nu mai avea unde să-i ducă, apela la prietenii plecați din țară, cerându-le cheia unui apartament gol. Era genul de om care muta lucruri fără să spună că le-a mișcat.

Până în ultimele clipe, a fost înconjurată de prieteni. Personalul medical a remarcat cu uimire numărul impresionant de vizitatori care i-au trecut pragul – o mărturie a impactului pe care l-a avut asupra atâtor vieți.

Cei care doresc să-i aducă un omagiu pot merge vineri, 8 august, la capela Cimitirului Bellu ortodox din București, unde va fi depus trupul neînsuflețit. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, în același cimitir.