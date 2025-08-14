Google deține mai multe aplicații cu funcționalități similare, dar Waze este un caz aparte. Aplicația continuă să fie actualizată frecvent cu noi funcții, însă aceste actualizări vizează versiuni mai noi de Android, ceea ce înseamnă că suportul pentru versiunile mai vechi va fi eliminat treptat.

Recent, utilizatorii au început să primească notificări că Waze nu va mai funcționa pe versiunile mai vechi de Android. Un exemplu este cazul unui utilizator care a observat că aplicația va înceta să primească actualizări pentru navigația „after market” de pe mașina sa, care rulează Android 9 Pie.

Analiza versiunilor recente arată că cea mai nouă versiune beta necesită minim Android 10. Această schimbare va afecta în special utilizatorii care folosesc tablete vechi pentru navigație sau sisteme de infotainment auto bazate pe Android care nu au fost actualizate la Android 10.

Pentru cei cu telefoane mai vechi, notificarea poate fi un semn că este timpul pentru un upgrade.

Chiar dacă Google nu va mai actualiza aplicația pentru versiunile vechi de Android, aceasta va continua să funcționeze pentru o perioadă limitată. Utilizatorii nu vor mai primi funcții noi, însă actualizările de trafic și rapoartele generate de comunitatea Waze ar trebui să continue să funcționeze pentru moment.

Pentru cei care nu pot face upgrade la un dispozitiv Android mai nou, Google Maps rămâne o alternativă viabilă, fiind compatibil cu toate sistemele începând cu Android 8 Oreo. Waze rămâne o aplicație populară și actualizată frecvent, dar evoluția sa tehnologică implică faptul că unii utilizatori vor trebui să-și actualizeze dispozitivele pentru a putea folosi toate funcțiile disponibile.

Amintim că Waze este o aplicație de navigație și trafic în timp real, deținută de Google, care ajută șoferii să ajungă mai rapid și în siguranță la destinație. Aplicația se bazează pe contribuțiile comunității, permițând utilizatorilor să raporteze accidente, radare, lucrări sau ambuteiaje, iar informațiile sunt actualizate instantaneu pentru toți participanții.

Waze oferă rute alternative bazate pe trafic, estimări precise ale timpului de sosire și notificări privind condițiile de drum. Compatibilă cu sistemele Android și iOS, aplicația se integrează cu dispozitive auto și oferă funcții suplimentare, cum ar fi avertizări sonore, sugestii de benzinării și prețuri actualizate.