Greutatea redusă, de 217 grame, îl face ușor de utilizat chiar și cu o singură mână, iar certificarea IP58 și IP59 îi oferă rezistență la apă și praf. Sub carcasă, telefonul are un procesor Snapdragon 8 Elite, unul dintre cele mai puternice de pe piață, capabil să ruleze fără efort aplicații complexe și jocuri solicitante. Autonomia este asigurată de o baterie generoasă de 5.820 mAh, cu opțiuni care ajung până la 6.100 mAh în anumite versiuni, iar încărcarea rapidă promite să reducă semnificativ timpul petrecut lângă priză.

„O lansare de produs nou este despre specificații, despre funcții noi, dar este și despre poveștile pe care le spunem către consumatorii noștri. Poveștile care prind viață prin modul în care aceste noi produse sau fiecare produs pe care îl lansăm intră în viața consumatorilor HONOR. Încă de la început, în România, HONOR și-a propus să fie mai mult decât un brand de tehnologie, ne dorim să fim un partener de încredere pentru consumatorii noștri, pentru toți cei care vor să creeze, să se exprime, să facă mai mult și să folosească mai bine tehnologia”, a declarat în cadrul evenimentului de lansare Sabine Știrb, Senior Marketing & Communications Lead HONOR Romania.

Conform declarațiilor sale, astăzi, peste 70% dintre români cunosc brandul HONOR, iar unul din cinci consumatori se gândesc la această variantă de brand atunci când vine vorba despre telefoane mobile De asemenea, peste 20% dintre români ia în considerare HONOR atunci când își aleg următorul telefon mobil. „Aceste cifre ne arată că nu am devenit doar o marcă familiară consumatorului român, ci și că i-am câștigat în credere. Dar aceste rezultate nu vin peste noapte, ele sunt efortul campaniilor, proiectelor strategice construite cu grijă de către echipele locale și regionale a HONOR, cărora vreau să le transmit toată aprecierea mea”, a mai spus Sabina Știrb.

„În curând, vrem să lăsăm un proiect ambițios. Se numește HONOR TALENTS, ce poate fi într-un proiect global. Este dedicat studenților și tinerilor pasionați de tehnologie și inovație. Prin această competiție de idei, ne propunem să selectăm propuneri concrete în patru direcții esențiale, să avem în centru tehnologia AI pentru educație, cum poate AI-ul să ajute învățarea să fie mai accesibilă și mai personalizată. De asemenea, de interesează și tehnologia pentru sustenabilitate, idei prin care să putem reduce impactul asupra mediului. Câștigătorii și echipele finaliste vor avea șansa să primească, pe lângă resurse și ocazia de lucra direct cu echipele profesioniste de a testa idei, de a construi prototipuri și, totodată, de a învăța cum concept ajunge de la o schiță la implementarea”, a mai subliniat Senior Marketing & Communications Lead HONOR Romania.

În cazul HONOR Magic V5, ecranele OLED LTPO reprezintă unul dintre punctele de atracție. Cel intern, de 7,95 inchi, și cel extern, de 6,43 inchi, oferă o rată de reîmprospătare de 120 Hz și sunt compatibile cu stylus. Ceea ce îi permite utilizatorului să scrie sau să deseneze cu precizie. Pe partea foto, Magic V5 vine echipat cu sistemul AI Falcon, alcătuit dintr-o cameră periscop de 64 MP și două camere de 50 MP, una principală și una ultra-wide. Funcțiile inteligente precum AI Enhanced Portrait și AI Super Zoom, alături de asistentul Google Gemini integrat, activabil printr-o dublă atingere a carcasei, transformă experiența de utilizare într-una intuitivă și personalizată.

În România, HONOR Magic V5 are un preț de pornire de 9.999 lei. Până pe 31 august, cumpărătorii pot beneficia de reduceri de până la 300 de euro, iar cei care aleg precomanda primesc un voucher de 1.500 de lei și o pereche de căști wireless cadou.