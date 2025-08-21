Vorbim despre Samsung z flip 7 ca fiind un telefon atrăgător nu doar estetic, ci și din punct de vedere al display-ului. Ecranul extern, în special, a crescut la 4.1 inch în diagonală și acoperă întreaga suprafață frontală. Fiecare milimetru al părții frontale este exploatat la maximum.

De asemenea, ecranul are acum o rată de reîmprospătare de 120 Hz și o luminozitate maximă de 2.600 niți, ceea ce face ca ecranul să fie lizibil chiar și în exterior, în lumina puternică a soarelui. Display-ul Samsung Z FLIP 7 este un panou AMOLED, iar de această dată se poate mândri cu o rezoluție de 948 x 1048 pixeli. În sfârșit mai mult decât suficientă pentru a afișa toate informațiile esențiale.

Ecranul intern capătă un format mai practic datorită lățimii sale sporite și atinge o dimensiune de 6.9 inch, cu o rezoluție de 1080 x 2520 pixeli. Acesta este, de asemenea, realizat cu tehnologie OLED, cu aceeași rată de reîmprospătare și aceeași luminozitate.

Deși nu este una dintre noile caracteristici promovate, ținem să menționăm și ce am observat cu privire la cuta care desparte cele două ecrane. Aceasta nu doar că este mai mică, dar nici nu se simte precum se simțea odată la atingere.

Samsung z flip 7 este primul telefon pliabil care se lansează cu cea mai nouă interfață și anume One UI 8 bazată pe Android 16 și oferă acces la o suită special de funcții. Pe deasupra, compania promite și 7 ani de noi versiuni Android și tot atâtea actualizări de securitate.

One UI 8 aduce pe samsung z flip 7 și câteva funcții noi. Există widget-uri noi și un nou aspect al notificărilor. De altfel, Samsung permite deschiderea unei serii de aplicații prin intermediul unui widget dedicat, dar prin instalarea MultiStar, recomandat și direct din meniul de setări. Se poate „debloca” deschiderea oricărei aplicații pe ecranul extern. Aceasta activează și o funcție care permite utilizatorului să aleagă formatul de afișare sau dacă utilizează ecranul complet sau un display mai mic.

Gemini funcționează corect și pe ecranul extern, inclusiv funcția „selfie” Gemini Live.

Pentru prima dată pe un telefon pliabil, vedem odată cu lansarea Samsung z flip 7, Samsung DeX. Datorită acestuia, telefonul se poate transforma într-un desktop, un desktop pliabil, care încape în buzunar.

Pentru cine dorește multitasking avansat, telefonul se poate conecta la un monitor. Acesta va fi o interfață asemănătoare unui PC. Editarea documentelor și a prezentărilor direct din mers nu a fost niciodată mai ușoară.

În sfârșit se poate face asta și pe un telefon Flip, nu doar pe telefoanele non-Flip.

Performanța Samsung z flip 7 este solidă. Acesta se lansează cu procesorul Exynos 2500, noul SoC de 3 nanometri de la Samsung. Împreună cu 12 GB de RAM și 256 sau 512 GB de stocare internă, neextensibilă, oferă performanțe de nivel înalt.

În utilizarea de zi cu zi, telefonul este rapid, fluid și receptiv în orice circumstanțe. Aplicațiile se deschid instantaneu, multitasking-ul este gestionat cu încredere, iar jocurile rulează fără probleme. Sistemul de vibrații merită menționat pentru că este precis și curat. Una dintre acele subtilități care fac toată diferența în percepția unui produs premium.

Dacă vrei un model de telefon Flip, însă nu știi pe care dintre ele să le alegi, deoarece te interesează și o autonomie baterie bună, cel mai competent este Z Flip 7. Dacă până acum bateria lăsa de dorit, cu acest model Samsung a făcut o treabă excelentă. Bateria de 4.300 mAh nu este imensă, dar este bine optimizată.

Într-o zi de utilizare mediu-intensă, inclusiv navigare, fotografii, social media și câteva înregistrări video, Flip 7 ajunge în mod regulat la sfârșitul zilei cu o baterie de 20-25%.

Acestea sunt noutățile cu care vine Z Flip 7, însă telefonul merită atenție și din alte puncte de vedere. De exemplu, dacă ești interesat de sectorul foto, află că noul smartphone Flip nu dezamăgește nici la acest capitol.

Smartphone-ul are un senzor principal stabilizat optic de 50 de megapixeli cu ƒ/1.8 și un obiectiv cu unghi larg de 12 megapixeli cu ƒ/2.2. Calitatea foto a acestui telefon este foarte bună, mai ales dacă luăm în considerare doar senzorul principal care realizează fotografii clare. Focalizării și modului în care este gestionată lumina nu le putem aduce reproșuri pentru că nu lasă de dorit.

De asemenea, se comportă foarte bine noaptea, unde s-ar putea să aibă dificultăți unele telefoane premium. Imaginile sunt, însă, foarte clare chiar și pe timp de noapte, când lumina nu este cea mai avantajoasă.

Și sigur, nu uităm avantajul supreme pe care-l are un telefon de tip flip: posibilitatea de a utiliza camerele principale cu ecranul închis pentru selfie-uri. În această configurație, garantează o calitate a fotografiei pe care niciun alt smartphone tradițional nu o poate oferi. O adevărată caracteristică extraordinară pentru mulți, mai ales pentru cei preocupați de poze.

În plus, ecranul camerei externe a fost îmbogățit cu câteva comenzi suplimentare, astfel că utilizarea acestuia este mai simplă.

Pentru cine dorește să înregistreze videoclipuri 4K fluide la 60 fps și cu o comutare bună între cele două camere, cu Samsung z flip 7 se poate face asta. În plus, samsung z flip 7 este primul smartphone Flip care acceptă înregistrarea video LOG.