Mai întâi de toate, samsung a55 este un telefon Samsung ieftin. Are un preț excelent, care nici nu depășește 2.000 de lei, însă reușește să ofere ceea ce alte telefoane de buget nu pot. Sigur că, prețul telefonului variază puțin în funcție de spațiul de stocare pentru care optezi.

Dacă alegi Samsung A55 cu spațiu de stocare de 128GB, adică varianta cea mai economică, atunci prețul pe care va trebui să-l plătești pentru telefon va fi mai mic. Acesta urcă puțin în cazul variantei cu 256GB spațiu de stocare, dar se menține accesibil. Se menține sub un prag de preț pe care puține telefoane cu performanța și calitatea Samsung A55 îl oferă.

La acest preț Samsung A55 este unul dintre cele mai ieftine telefoane pe care le poți achiziționa în timp. Ba chiar s-ar putea să fie cel mai ieftin. Samsung tocmai asta și-a și propus: să aducă în atenția utilizatorilor un telefon bun, fiabil și rezistent, dar accesibil ca preț. El se adresează celor care dispun de un buget redus pentru achiziționarea unui telefon. Totodată, celor care își doresc un telefon practic, ușor de folosit, pentru sarcini zilnice, de bază.

Cine este interesat de un telefon Android bun, Samsung A55 este cea mai bună variantă de telefon la momentul actual.

Ești interesat nu doar de un telefon ieftin, ci și de un smartphone care să te ajute să imortalizezi cele mai importante momente din viața ta? Ei bine, află că Samsung A55, în ciuda prețului său mic, este și un telefon bun pentru poze și înregistrări video.

Asta pentru că, dacă există un lucru care diferențiază telefoanele Samsung de alte smartphone-uri, acesta este sistemul lor excelent de camere. Calitatea fotografiilor și videoclipurilor Samsung A55 nu lasă deloc de dorit, ci chiar oferă mai mult decât te-ai fi așteptat de la un telefon de buget.

Cu sistemul său triplu de camere, poți fi sigur de rezultate excelente. Pe de o parte, telefonul are o cameră principală spate cu o rezoluție de 50 MP, o rezoluție suficient de mare pentru a realiza fotografii de-o calitate impresionantă. Ca și în cazul altor modele, există și o opțiune de mod cu unghi larg. Poți utiliza acest mod datorită obiectivului său de 8 MP.

Nu în ultimul rând, acest telefon are un senzor macro de 5 MP pentru atunci când trebuie să faci fotografii de aproape.

Pe partea frontală, avem o cameră foto de 32MP tip insulă plutitoare, o calitate foarte bună pentru o cameră frontală. Este mai mult decât decentă pentru selfie-uri și una dintre principalele îmbunătățiri față de Samsung A35.

Samsung A55 are o baterie de capacitate 5.000 mAh, dar nu capacitatea este cea care impresionează. Ceea ce atrage atenția și convinge este autonomia bateriei. Smartphone-ul poate asigura o funcționare continuă de până la 2 zile, mai ales dacă nu este folosit intens, ci pentru sarcini simple, de zi cu zi.

În cazul în care se folosește mai mult pe parcursul zilei, la final de zi, bateria încă va rămâne undeva la 30-35%. Sigur că depinde de cât de mult folosește fiecare telefonul, dar în principiu vorbim despre o autonomie foarte bună pentru un telefon ieftin cum este acesta.

Încărcătorul nu este inclus în pachet, dar odată achiziționat se poate profita de capacitatea maximă de 25W, care permite o încărcare completă în mai puțin de 30 de minute. Pe lângă acestea, Samsung A55 este echipat cu toate facilitățile.

Are conectivitate mobilă 5G, suport eSIM și oferă posibilitatea de a utiliza Dual SIM. Mai vine cu Wi-Fi 6 eficient, Bluetooth 5.3 avansat, NFC pentru plăți contactless și, în final, un cititor de amprente sub ecran, mai degrabă decât pe lateral, așa cum este cazul unor telefoane economice.

Cu putere, performanță și conectivitate suplimentare, Samsung A55 deși similar cu A35, vine cu câteva dotări suplimentare. Aceste îmbunătățiri îl transformă dintr-un simplu telefon bun și ieftin într-unul dintre cele mai bune telefoane mid-range disponibile.

Simplu, dar cu idei clare, camere foto bune, protecție și autonomie a bateriei, este un telefon universal la un preț rezonabil. Dar asta nu este tot. Printre principalele sale avantaje am putea aminti:

camera triplă cu obiectiv principal de 50MP

camera selfie de 32MP

ecranul Super AMOLED de 6,6”

designul elegant și modern, care are și protecție IP67

performanță suficientă încât să nu se creadă că telefonul este un telefon lent

baterie care ține până la două zile

Samsung A55 merită să fie achiziționat pentru prețul său, pentru autonomia bateriei, dar și pentru sectorul foto, care este unul de-a dreptul impresionant pentru un telefon de buget ca acesta. Dar despre Samsung A55 mai rămân multe de zis.

Ca de exemplu, nu uităm că ecranul de 6,4″ al modelului anterior a devenit o diagonală de 6,6″ la Samsung Galaxy A55. Panoul este un Super AMOLED strălucitor de 120 Hz, cu o luminozitate maximă de 1.000 niți, acceptă conținut HDR10+ și este certificat Widevine L1 pentru streaming HDR pe Netflix și Amazon Prime Video.

Există două difuzoare, deci acceptă audio stereo. Rezoluția rămâne aceeași ca la A54, adică 1.080 x 2.340 pixeli, iar densitatea este redusă la 390 PPI față de 403 PPI ai lui A54, dar nu este o reducere care să facă o mare diferență pentru ochiul uman.

Nu în ultimul rând, chipul lui samsung a55 este un Exynos 1480 Octa-core, cu patru nuclee tactate la 2,75 GHz și patru la 2,0 GHz. Chip-ul samsung a55 oferă performanțe bune, așadar, este un telefon Android excelent pentru cei care dispun de un buget redus, dar vor un telefon bun.

Sursă foto – cgtrader.com