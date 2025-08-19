Merită iphone 16 atenție? Da, cu siguranță! Iar astăzi vorbim despre 3 dintre motivele pentru iphone 16 este un telefon demn de considerat. În primul și în primul rând, ne vom referi la încărcarea wireless MagSafe care crește de la 15W la 25W. De asemenea, merită să discutăm și despre camera principală de 48MP, o cameră Fusion 2 în 1. Nu în ultimul rând, performanțele datorate trecerii de la Apple A16 Bionic la Apple A18 Bionic merită discutate.

Ce-ar fi să le luăm pe rând pe fiecare? În acest fel îți va fi mai ușor să înțelegi despre ce este vorba.

Iphone 16 oferă încărcare wireless MagSafe 25W. E mult, e puțin? Noi putem spune că încărcătorul MagSafe pentru noul iphone 16 este incredibil de rapid. Acest nou standard depășește cu mult ceea ce oferă în prezent principalii competitori. Seria Galaxy S24 de la Samsung atinge un maxim de 15W, în timp ce telefoanele Google Pixel 9 variază între 15W și 23W atunci când utilizează suportul Google Pixel de a doua generație.

Interesant este că modelele Pixel 9 sunt limitate la doar 12W atunci când utilizează încărcătoare Qi standard.

Dar ce înseamnă asta în termeni practici pentru utilizatori? Potrivit Apple, cu noul încărcător MagSafe de 25W, iphone 16 și iphone 16 pro pot atinge o încărcare de 50% în aproximativ 30 de minute. Există însă o mică problemă: pentru a obține această performanță, va trebui să asociezi încărcătorul cu un adaptor de alimentare USB-C de 30W, vândut separat.

Odată cu iPhone 16 și saltul la 25W al noii versiuni de MagSafe, producătorii de accesorii care vor să profite din plin de încărcarea rapidă vor trebui să solicite certificarea Apple, altfel, cu standardul deschis Qi2, limita rămâne 15W.

Iphone 16 are o cameră principală Fusion 2 în 1 de 48MP. Dar ce înseamnă asta? Sistemul de camere Fusion este un sistem de două camere, iar acesta este extrem de util când vine vorba de înregistrarea video în format 3D nativ.

Termenul de Fusion se referă și la combinarea fizicalității cu tehnologia. Prin combinarea a ceea ce pot face doi senzori diferiți și obiective distinct se obțin înregistrările video 3D, înregistrările la la 360 de grade sau fotografiile la 360 de grade.

Iphone 16 nu este chiar o cameră GoPro, lansată pentru prima dată în 2017, dar camera principală de 48MP primește eticheta Fusion. Asta înseamnă fotografii de-o calitate mai bună, mai bogate în detalii și de multe ori chiar mai naturale.

Totodată, cu iphone 16 sunt posibile fotografiile cu zoom de 2x 12MP, o formă de zoom fără pierderi de calitate.

Adevărata noutate, însă, este obiectul ultra-wide a iphone 16. Obiectivul ultra-wide permite acum camerei să realizeze și fotografii macro, care anterior erau rezervate modelelor Pro. Prin urmare, un alt pas care apropie modelul de bază al iPhone-ului de gama superioară.

Fotografiile cu iphone 16 sunt aproape profesionale. Și nu uităm că vorbim despre modelul de bază iphone 16. Iphone 16 face fotografii excelente foarte similare ca și calitate cu un iPhone 16 Pro atunci când se utilizează obiectivul wide. Doar în condiții de iluminare mai puțin potrivită, iphone 16 pierde în fața iphone 16 pro din cauza senzorului său mai mare.

Cu iPhone 16 și iPhone 16 Pro, Apple aplică un nou strat antireflexiv lentilelor. Acest lucru ar trebui să ajute la reducerea blițului și a efectelor de ghosting, precum și la atenuarea lipsei de contrast. Deși acest lucru se întâmplă în unele situații, în alte situații diferența este minimă sau inexistentă.

Iphone 16 vine cu un cip Apple A18 Bionic și asta este impresionant, cu atât mai mult cu cât iphone 15 s-a lansat cu Apple A16 Bionic. Vorbim despre un salt generațional mai mare, nu de un an, ci de doi ani. iPhone 15 folosea un procesor A16, însă pentru a-i oferi iphone 16 capacitatea de a gestiona inteligența artificială, Apple folosește anul acesta un procesor A18.

Vorbim despre un procesor cu șase nuclee și un GPU cu cinci nuclee. Este mai puțin puternic din punct de vedere grafic decât iPhone 16 Pro, dar este totuși o componentă capabilă, cu 8 GB de RAM, ceea ce oferă un plus vizibil în comparație cu iPhone 15. Diferența dintre cele două cip-uri este perceptibilă chiar și fără a compara direct iphone 16 cu iphone 15.

Testele de performanță vorbesc pentru iphone 16. Iphone 16 depășește pe iPhone 15 cu 25% în ceea ce privește performanța GPU și multicore. iPhone 15 a fost cu 10 până la 15% înaintea iPhone 14. În practică, iPhone 16 este foarte similar cu iPhone 15 Pro în ceea ce privește performanța GPU și superior la procesor.

Cât despre diferența de performanță față de un iPhone 14, aceasta este cu adevărat abisală. Ajunge la undeva la 40-45%.

Iphone 16, la fel ca toți predecesorii săi, este un telefon Apple capabil să satisfacă toate nevoile. Este perfect construit, impecabil din punct de vedere stilistic, are o cameră care permite utilizatorilor să facă fotografii excelente cu foarte puțin efort, oferă încărcare wireless MagSafe la 25W, ceea ce este mai bine, iar autonomia bateriei este bună.

Tot ceea ce a adus Apple cu iphone 16 pro, de la comenzile camerei la stiluri, de la mixajul audio la capacitatea futuristă de a gestiona inteligența artificială, este prezent și pe iphone 16. Ca să nu mai vorbim de un procesor A18 care este aproape de nedistins din punct de vedere al performanței față de A18 Pro. Cumpărând un iphone 16, beneficiezi de aproape 100% din beneficiile unui iPhone 16 Pro la 80% din costul său.