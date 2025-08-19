Samsung s25 ultra: 5 lucruri care îl fac imposibil de ignorat

Ce are samsung s25 ultra și de ce se vorbește atât de mult despre el? Discutăm în articolul de astăzi despre 5 lucruri care fac samsung s25 ultra un telefon imposibil de ignorat. 5 motive pentru care samsung s25 ultra merită banii.

Dacă ești în căutarea unui telefon cu putere de procesare mare, samsung s25 ultra este pentru tine! Unii au îndrăznit să spună că modelul Ultra al seriei este un “super-computer de buzunar” și, într-adevăr este. Este un computer de buzunar foarte puternic, puterea sa datorându-se noului cip de ultimă generație Qualcomm Snapdragon 8 Elite pentru Galaxy.

Acest procesor este cel care transformă multitasking-ul pe samsung s25 ultra, editarea video, editarea foto și gaming-ul. Cu samsung s25 ultra poți face ceea ce dorești, de la editare, până la gaming, fără să te preocupi de fluiditate, lag, întreruperi. Aceste acțiuni nu au fost niciodată mai fluide!

Comparând smartphone-ul din acest an cu predecesorul, samsung s24 ultra, s25 ultra se dovedește a fi cu mult mai puternic. Acesta înregistrează creșteri de performanță cu până la 37% mai mari față de predecessor și are o NPU (unitate de procesare neuronală) cu până la 40% mai rapidă. Ce înseamnă asta? Că toate funcțiile AI disponibile pe noul smartphone rulează perfect pe telefon.

Samsung s25 ultra este smartphone-ul care face totul posibil și demonstrează că toate activitățile pe care utilizatorul dorește să le întreprindă se pot gestiona cu cea mai mare ușurință. Fără întreruperi, fără întârzieri, fără alte probleme care să influențeze negativ experiența de utilizare. Samsung s25 ultra depășește așteptările și impresionează chiar și gamerii pasionați și utilizatorii care folosesc smartphone-ul intens.

Pentru cine își dorește un telefon performant, capabil de multitasking, editare și gaming impecabile, dar și un smartphone ultra-rapid, samsung s25 ultra este cea mai potrivită variantă.

Samsung s25 ultra s-a lansat cu Samsung OneUI 7, o versiune software complet reproiectată, gândită special pentru a putea susține toate funcțiile bazate pe inteligență artificială disponibile.

Pe lângă faptul că această interfață suportă funcțiile AI, este și mai intuitivă, se integrează perfect cu procesorul smartphone-ului și transformă samsung s25 ultra într-un telefon și mai ușor de înțeles, și mai plăcut de folosit.

Samsung s25 ultra se adaptează perfect nevoilor utilizatorilor, este mai inteligent față de s24 ultra, mai fluid și mai intuitiv.

Funcția Galaxy AI care impresionează cel mai mult este Audio Eraser. Această funcție disponibilă pe samsung s25 ultra face posibilă eliminarea sunetelor nedorite din videoclipuri. Aceste sunete nedorite pot să fie fie voci în fundal, vânt, mașini, tren, orice poate distrage atenția și deranjează în videoclipuri.

Pentru că hardware-ul este foarte puternic, samsung s25 ultra ar trebui să fie un telefon destul de greu. Însă asta nu se întâmplă! Chiar și cu un hardware puternic, este mai ușor decât samsung s24 ultra, dar și mai subțire. Are 218 g și o grosime de doar 8.2 mm.

Acesta reușește să aibă și o ergonomie foarte bună și datorită marginilor care, de această dată, nu mai sunt pătrate, ci rotunjite. În plus, Samsung a ales pentru s25 ultra și o cameră de vapori mai mare, cu eficiență sporită, ceea ce face ca smartphone-ul să nu se supraîncălzească. Totul este gândit perfect, iar samsung s25 ultra câștigă cu lejeritate din mai multe puncte de vedere în fața altor telefoane premium high-end.

Anul acesta, schimbă regulile jocului camera ultra-wide îmbunătățită a samsung s25 ultra care este o ultra-wide de 50MP. Pentru cine este pasionat de fotografie, trecerea de la cei 12MP ai camerei ultra-wide văzute pe samsung s24 ultra, este o veste nemaipomenită.

Datorită rezoluției cu mult mai mari, fotografiile sunt mult mai profi, bogate în detalii complexe. În plus, s-au adus îmbunătățiri și în ceea ce privesc fotografiile făcute în lumină slabă. Datorită diafragmei f/1.9, fotografiile făcute în condiții de lumină mai puțin avantajoase sunt mai clare, iar zgomotul de fundal aproape inexistent.

Dual Pixel, care este o focalizare automată, contribuie de asemenea la obținerea fotografiilor perfecte din punct de vedere al clarității. Chiar și în timpul fotografierii macro, fotografiile sunt de-o claritate excelentă.

Să nu mai zicem că noua cameră ultra-wide de 50MP a samsung s25 ultra acceptă și înregistrare 8K.

Imaginile se procesează mult mai bine datorită Snapdragon 8 Gen 3 pentru Galaxy, iar condițiile de iluminare nu mai reprezintă un punct de cotitură. Cu samsung s25 ultra faci fotografii perfecte, indiferent de cât de multă lumină dispui. Samsung s25 ultra permite tuturor utilizatorilor să obțină, când doresc, indiferent de momentul zilei, și unde doresc, fotografii superbe, detaliate, de-o calitate top.

Dacă mai sus am menționat doar posibilitatea de a înregistra video 8K cu samsung s25 ultra, ei bine, de această dată mai plusăm cu ceva. Este vorba despre înregistrarea video în format Jurnal. Samsung s25 ultra devine telefonul perfect pentru creatorii de conținut cu atât mai mult cu cât noua funcție de înregistrare video Log face posibilă gama dinamică mai largă și pune accent pe detaliile din fotografii.

Aceasta este și funcția care oferă flexibilitate post-producție maximă. Claritatea excesivă este exclusă în înregistrarea video Log, iar culorile, lumina, contrastul se pot modifica fără probleme, fără să trebuiască să-ți faci griji cu privire la pierderea celor mai importante detalii. Cu samsung s25 ultra, fotografia este pur și simplu la alt nivel.