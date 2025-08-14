Chiar dacă ultimele date privind indicele prețurilor de consum arată că alimentele în ansamblu au rămas stabile luna trecută, anumite produse sensibile la taxe vamale, precum boabele de cafea, ceaiurile speciale și condimentele importate, înregistrează creșteri semnificative de preț.

Această situație creează dificultăți pentru micile afaceri care le comercializează. Conform Biroului de Statistică a Muncii din Statele Unite (BLS), prețul cafelei a urcat cu 14,5% în iulie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la o medie de 8,41 dolari pentru un kilogram de cafea măcinată.

În timp ce prețul alimentelor rămâne neschimbat față de luna precedentă, costurile sunt totuși cu 2,9% mai mari decât anul trecut.

Jessica Simons, proprietara cafenelei Bethany’s Coffee Shop din Lincoln, Nebraska, a declarat pentru CNBC că prețurile produselor au crescut între 18% și 25% de la începutul anului.

„Am fost nevoiți să aplicăm o taxă suplimentară de 3% pe cafea până să reedităm meniurile cu noile prețuri. Prețurile se schimbă atât de rapid încât nu putem tipări meniuri de fiecare dată”, a explicat Simons.

Pe lângă cafea, afacerea sa suportă costuri mai mari și pentru avocado și roșii. Simons conduce, de asemenea, un restaurant cu 24 de angajați și spune că majorarea prețurilor devine inevitabilă.

„Marja noastră de profit este foarte mică. Micile afaceri suferă din cauza tarifelor în creștere”, a mai spus ea.

Recent, Tax Foundation a estimat că aproape 74% din importurile alimentare ale SUA, adică 163 miliarde de dolari, vor fi afectate de tarife.

Josh Teitelbaum, avocat senior la firma Akin, a subliniat că firmele care importă resurse naturale indisponibile în SUA, cum ar fi cafeaua sau apa de cocos, nu pot să își mute producția în țară pentru a evita tarifele.

„Opțiunile lor de a schimba furnizorii sunt limitate. Se confruntă cu taxe mai mari indiferent de țara din care importă. Administrația are politici pentru a sprijini acest sector în anumite situații, dar sunt încă în curs de implementare”, a explicat Teitelbaum.

Anjali Bhargava, fondatoarea brandului Anjali’s Cup, care produce condimente inspirate de Ayurveda, a declarat că aproape toate sursele sale de cafeină provin din străinătate. Turmericul, ceaiurile și piperul provin din Vietnam, Thailanda, Africa și India, șofranul din Afghanistan, iar ambalajele speciale vin din China.

„Consumatorii vor continua să bea ceai, dar pot primi produse de calitate inferioară de la companii mai mari care pot suporta costurile. Micile afaceri, care pun accent pe autenticitate, riscă să fie eliminate complet”, a explicat Bhargava.

Ea se arată îngrijorată mai ales de tariful de 50% aplicat ceaiului din India, afirmând că există puțin spațiu pentru ajustări de preț la retaileri precum Whole Foods.

„Președintele spune că aceste tarife sunt împotriva Indiei, dar ele afectează în primul rând afacerile mici americane, angajații lor și consumatorii”, spune Bhargava.

Ea a făcut unele ajustări la ambalajul produselor, dar refuză să compromită calitatea ingredientelor.

„Acest tarif ne forțează să alegem între menținerea calității și supraviețuirea afacerii. Mulți mici antreprenori nu vor supraviețui acestei decizii. Ceaiul Assam CTC pe care îl folosesc nu poate fi înlocuit.”

Impactul tarifelor se resimte și la nivelul magazinelor, cu posibile schimbări în sortimentele de fructe și legume, mai ales pentru produse care nu sunt cultivate în SUA, precum bananele sau kiwi.

Heather Rice de la KPMG avertizează că reducerea programului SNAP și tarifele crescute vor influența previziunile retailerilor și vor modifica oferta de produse pe rafturi.

Bhargava concluzionează că războiul comercial global va afecta întreaga piață: