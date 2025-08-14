În cadrul discuției, George Simion a dat de înțeles că îl va avea alături pe Călin Georgescu pentru implementarea programului „Hrană-Apă-Energie”. Acest plan a fost inițiat și prezentat de Georgescu în perioada candidaturii sale la prezidențiale și vizează soluții pentru dezvoltarea durabilă a țării.

Întrebat de Dan Diaconescu ce ar face în cazul în care guvernul condus de Ilie Bolojan ar cădea, iar el ar veni la putere, liderul AUR a explicat că formațiunea sa are un program clar de guvernare. Printre măsuri se numără creșterea redevențelor, impozitarea corectă a multinaționalelor, crearea unui mediu de afaceri echitabil și stimularea reîntoarcerii românilor din diaspora.

Programul „Hrană-Apă-Energie” este parte integrantă a acestui plan, iar numirea miniștrilor nu este condiționată de persoane anume, spune Simion.

„Noi avem un program articulat de guvernare, avem soluții de la creșterea redevențelor, la impozitarea corectă a multinaționalelor, la un mediu de afaceri echitabil, la reîntoarcerea românilor din diaspora. Noi, ca partid, am adoptat programul Hrană-Apă-Energie. Nu condiționăm numele vreunui ministru în ipoteza lansată de dumneavoastră, avem soluțiile să reparăm aceste fărădelegi care se întâmplă zilele acestea”, a declarat George Simion în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”.

Liderul AUR a abordat și acuzațiile potrivit cărora ar intenționa să vândă România Israelului în cazul în care ar ajunge președinte. El a subliniat că este român și creștin ortodox, dar respectă toate confesiunile și credințele.

Simion a criticat încercările de a-l eticheta drept antisemit, menționând articole ale ambasadorului României în Israel care au alimentat aceste percepții. În opinia sa, România trebuie să-și găsească locul în lume cu prudență și fără excese.