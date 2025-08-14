În cadrul discuției, George Simion a dat de înțeles că îl va avea alături pe Călin Georgescu pentru implementarea programului „Hrană-Apă-Energie”. Acest plan a fost inițiat și prezentat de Georgescu în perioada candidaturii sale la prezidențiale și vizează soluții pentru dezvoltarea durabilă a țării.
Călin Georgescu nu se retrage din politică
Întrebat de Dan Diaconescu ce ar face în cazul în care guvernul condus de Ilie Bolojan ar cădea, iar el ar veni la putere, liderul AUR a explicat că formațiunea sa are un program clar de guvernare. Printre măsuri se numără creșterea redevențelor, impozitarea corectă a multinaționalelor, crearea unui mediu de afaceri echitabil și stimularea reîntoarcerii românilor din diaspora.
Programul „Hrană-Apă-Energie” este parte integrantă a acestui plan, iar numirea miniștrilor nu este condiționată de persoane anume, spune Simion.
„Noi avem un program articulat de guvernare, avem soluții de la creșterea redevențelor, la impozitarea corectă a multinaționalelor, la un mediu de afaceri echitabil, la reîntoarcerea românilor din diaspora. Noi, ca partid, am adoptat programul Hrană-Apă-Energie.
Nu condiționăm numele vreunui ministru în ipoteza lansată de dumneavoastră, avem soluțiile să reparăm aceste fărădelegi care se întâmplă zilele acestea”, a declarat George Simion în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”.
Liderul AUR a răspuns acuzațiilor lansate de ambasadorul României în Israel
Liderul AUR a abordat și acuzațiile potrivit cărora ar intenționa să vândă România Israelului în cazul în care ar ajunge președinte. El a subliniat că este român și creștin ortodox, dar respectă toate confesiunile și credințele.
Simion a criticat încercările de a-l eticheta drept antisemit, menționând articole ale ambasadorului României în Israel care au alimentat aceste percepții. În opinia sa, România trebuie să-și găsească locul în lume cu prudență și fără excese.
„Eu sunt român, sunt creștin ortodox și totodată respect celelalte confesiuni, celelalte credințe. Unii încearcă să ne portretizeze în antisemiți, în partea cealaltă.
L-am văzut pe ambasadorul României în Israel cu editoriale veninoase în care denunță antisemitismul meu.
Trebuie să fim serioși. Și trebuie să știm prudent, fără excese, să ne găsim locul nostru în lume”, a mai spus George Simion în emisiunea lui Dan Diaconescu.